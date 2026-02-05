Cuerpo avanza que trabajará para que "ningún agricultor" se vea perjudicado por el acuerdo con Mercosur

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (c),. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

HUESCA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha trasladado este jueves a los empresarios oscenses que el acuerdo entre la UE y Mercosur puede tener un "efecto positivo" en el campo español y ha avanzado que van a defender "que no haya ningún sector, ningún producto, ningún ganadero, ningún agricultor que pueda verse perjudicado" por la entrada en vigor de este acuerdo de libre comercio.

Así lo ha asegurado Cuerpo, en declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir al acto de toma posesión de la nueva presidenta de CEOE-Cepyme Huesca, Avelina Bellostas, en las que ha recalcado que el Gobierno está mostrando "con acciones" su apoyo al sector primario con medidas que buscan "no sólo protegerles, sino intentar que aprovechen al máximo las oportunidades que tenemos por delante", en un mensaje que espera que haya sido "bien recibido" en la provincia altoaragonesa, con un importante peso de la agricultura y la ganadería.

En referencia a las palabras de la nueva presidenta de la patronal oscense sobre la dificultad para encontrar trabajadores en algunos sectores, ha reivindicado la regularización extraordinaria de migrantes, "ciudadanos que están presentes en nuestro país, pero invisibilizados hasta ahora para que puedan efectivamente tener el derecho de trabajar en condiciones legales, como tenemos el resto de los habitantes en España y esto lo que va a suponer es un efecto muy positivo para nuestra economía".

Así, el ministro ha confiado en que esta medida "ayude efectivamente a cubrir esas necesidades de trabajadores", tanto cualificados como no cualificados, que tienen las empresas.

A ello ha sumado que tendrá también "un efecto muy positivo en términos de recaudación y de sostenibilidad" de las cuentas, con lo que espera que la regularización extraordinaria sea "muy bien recibida", tanto por empresarios como por la ciudadanía en su conjunto.