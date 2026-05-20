El cupón de la ONCE anima a disfrutar del Festival Zaragoza Florece en el sorteo del 28 de mayo

ZARAGOZA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Zaragoza Florece protagoniza el cupón de la ONCE del jueves, 28 de mayo, en el que cinco millones de cupones animarán por toda España a disfrutar de este evento floral de la capital aragonesa.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes; y la delegada de ONCE en Aragón, Raquel Pérez; acompañadas del presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, José Luis Catalán; y el jefe del Departamento de Operaciones y logística ONCE Aragón, José Carlos Martínez, han presentado este cupón.

Zaragoza Florece es un evento que apuesta por generar valor en torno a la ciudad como lugar habitable, apoderándose de atributos tan actuales como la sostenibilidad, la naturaleza y valor de lo orgánico en la vida de las personas.

Es una forma lúdica, amable y sostenible de potenciar la marca Zaragoza creando espacios sugerentes para los sentidos que están resueltos a atraer y acoger a toda la familia.

En este festival participan asociaciones y federaciones locales de viveros, floristas, culturales y gastronómicas. Se celebra en uno de los lugares más bonitos de Zaragoza, el Parque Grande José Antonio Labordeta.

Las flores son las protagonistas, junto a exposiciones y demostraciones en directo de floristas en diferentes zonas del parque. Los monumentos, rincones y fuentes del parque se convierten durante unos días en jardines ornamentales que merece la pena visitar.

LOS PREMIOS

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas, con 6 euros; y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde 'www.juegosonce.es' y en establecimientos colaboradores autorizados.