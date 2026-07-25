Dan por estabilizado el incendio de La Cerollera, en Teruel

Imagen del incendio tomada este viernes a primera hora de la mañana. - INFOAR

TERUEL 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de La Cerollera, iniciado el pasado jueves 23 de julio y que ha afectado a una superficie aproximada de 82 hectáreas según el último balance, ha quedado estabilizado este sábado, según ha comunicado el servicio de prevención y extinción de incendios del Gobierno de Aragón Infoar.

La evolución favorable lograda durante la pasada noche ha culminado en la estabilización de un incencio que ya no ha aumentado de perímetro tras haber alcanzado unos seis kilómetros de longitud.

Esta mañana se mantenían trabajando en la zona los helicópteros ligeros de Alcorisa y Peñalba, al menos durante la mañana, y también intervienen ocho Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN), seis cuadrillas terrestres de INFOAR del Gobierno de Aragón, cuatro autobombas, un bulldozer y personal de la Dirección de Extinción.

El incendio, iniciado el jueves, movilizó en un primer momento a numerosos medios terrestres y aéreos de INFOAR y del MITECO y obligó a cortar la carretera TE-53. Además, se activó la Situación Operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales debido a la evolución del fuego.