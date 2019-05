Daniel Pérez (Cs) cree que la sentencia sobre el colegio Ánfora "es un triunfo de la libertad frente al sectarismo"

Publicado 15/05/2019 19:17:01 CET

CUARTE (ZARAGOZA), 15 May. (EUROPA PRESS) -

"La sentencia sobre el colegio Ánfora es un triunfo de la libertad frente al sectarismo". Así lo ha aseverado el candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Daniel Pérez, tras mantener una reunión con representantes de la junta directiva y el AMPA del centro escolar, y en relación a la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que ha dado la razón a la cooperativa del colegio frente al Gobierno aragonés.

El candidato ha indicado que el fallo supone "un triunfo de la libertad de unos padres para elegir la educación que quieren para sus hijos", al mismo tiempo que ha insistido en la necesidad de "pasar página" sobre este tema.

El secretario de Organización de Podemos, entonces líder del partido en Aragón, "Pablo Echenique apuntó, pero fue --el presidente del Gobierno aragonés-- Javier Lamban y su consejera --de Educación-- Mayte Pérez quienes ejecutaron una decisión injusta", así se ha demostrado en una sentencia que va a ser firme. "Me comprometo a que si existe ese recurso al Supremo por parte del Gobierno de Aragón, Ciudadanos lo retirará cuando llegue al Ejecutivo, y si no se llega a presentar, no habrá recurso", ha matizado.

Además, el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón ha subrayado que "la Constitución reconoce el tipo de Educación que cada padre quiere para sus hijos, y por lo tanto, no pueden existir imposiciones".

Asimismo, Pérez ha recordado que fue el gobierno socialista de Felipe González quien instauró los conciertos educativos, los cuales "nos han permitido garantizar la educación a la que todos los españoles tienen derechos con costes más reducidos".

"Hay que dejar de enfrentar a la educación pública y concertada porque son dos modelos complementarios. Hay que apostar por proyectos educativos que atraigan y sean innovadores. Si hay proyectos que gusten y atraigan a los padres, lo de menos será si el centro es concertado o público", ha concluido.