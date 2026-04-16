El DAT Alierta crece con siete nuevas empresas y entidades que ocuparán 3.800 metros cuadrados

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, en la apertura de la jornada joven de 'The Wave' 2026. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Siete empresas y entidades, Inetum, Wanatop, el Clúster ALIA con Educatrafic, IA Experience, Omnitec, Deveco y Rasmia, han formalizado su interés por instalarse en el edificio de oficinas de DAT Alierta en Zaragoza y ocuparán 3.800 metros cuadrados

Así, estas nuevas incorporaciones "aterrizan en el DAT Alierta, que va a seguir posicionando a Aragón como el epicentro tecnológico más dinámico de Europa", ha avanzado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, quien ha intervenido en la apertura de la tercera y última jornada de 'The Wave', dedicada al público joven.

Como ha recordado Vaquero, "el Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta tendrá más de 80 hectáreas en pleno corazón de Zaragoza y "definirá un triángulo virtuoso en Aragón, con sus otros vértices en Huesca, con Walqa, y con Technopark, en Alcañiz, en el Bajo Aragón".

Las siete nuevas compañías y entidades que se ubicarán en el DAT Alierta compartirán edificio con Siemens, empresa que ya confirmó su presencia en junio del año pasado, y se suman a otras dos presencias ya anunciadas en el DAT Alierta: Circe e Integra.

La ubicación de las empresas en el nuevo edificio de oficinas, para el que ya se ha solicitado la correspondiente licencia urbanística municipal, está prevista entre finales de 2027 y principios de 2028.

Todavía queda espacio disponible en ese futuro edificio de oficinas, a pesar de que su ocupación está avanzando a un ritmo acelerado, dadas las altas expectativas empresariales que genera el DAT Alierta.

UNA JORNADA PARA LOS JÓVENES, EL FUTURO DE ARAGÓN

Mar Vaquero ha brindado al público joven "una jornada en 'The Wave' pensada en vosotros, con temas que os interesan, ponentes y marcas que forman parte de vuestra vida cotidiana y referentes nacionales que vienen a contaros cómo una idea puede convertirse en una brillante realidad".

Vaquero ha lamentado que "las generaciones jóvenes son vistas demasiadas veces con recelo, analizadas sesgadamente con el prisma de la experiencia, sin ser conscientes de que ese hecho sólo se supera con el tiempo".

"Debemos confiar en lo mucho que podéis aportar los jóvenes a nuestra sociedad", ha afirmado Vaquero: "Tenemos que confiar en vuestra capacidad de entender el mundo y transformar el futuro con vuestro talento", ha asegurado.

"El futuro tiene vuestra cara y vuestros ojos; las generaciones de hoy tenemos la responsabilidad de construir y mejorar Aragón", ha apuntado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones.

"Aragón es una tierra de oportunidades, una comunidad que se ha empeñado en liderar y que sabe que este liderazgo solo será posible con el talento de su gente, de vosotros", les ha trasladado Vaquero, insistiendo en la idea de la 'Generación DAT'.

"En Aragón tenemos un triángulo virtuoso, gracias a la tecnología y la innovación, que ya está marcando el rumbo de nuestro futuro, con tres vértices que laten con fuerza: el DAT Alierta en Zaragoza, Walqa, en Huesca, y Technopark, en Alcañiz, en el Bajo Aragón", ha insistido.

"Estos tres espacios no son solo infraestructuras, sino puertas abiertas a cada uno de vosotros, oportunidades reales y el lugar en el que las ideas se convierten en proyectos y en futuro", ha afirmado Vaquero.

"Creed en Aragón como lugar donde podéis crecer, vivir, desarrollar una carrera profesional, emprender e innovar", les ha pedido. "Ayudadnos a construir el Aragón del mañana, y confiad en vuestras posibilidades porque sólo así levantaremos el mejor futuro juntos", ha expuesto.