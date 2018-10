Aliaga (PAR) reclamará a Lambán acuerdos para que Aragón "siga avanzando"

Actualizado 25/09/2018 11:51:13 CET

ZARAGOZA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Aragonés (PAR) y presidente del PAR, Arturo Aliaga, defenderá durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Comunidad la necesidad de alcanzar acuerdos de amplia base como forma de contribuir al bienestar de los aragoneses. Es necesario, ha señalado, buscar la mayoría parlamentaria con acuerdos amplios para los asuntos que sean prioritarios sin tener que cerrarse a pactos exclusivamente "de izquierdas".

Los problemas de la sociedad "no son de izquierdas ni de derechas. No tienen identidad política", ha resaltadado Aliaga. Asimismo ha declarado que invitará a Lambán que amplíe la invitación al diálogo al Parlamento para los Presupuestos del 19 y no se ciña a las fuerzas que apoyaron su investidura.

El líder del PAR apelará a la construcción de Aragón "sin sectarismos". Y hay manifestado que le preocupa que los partidos, entrados en el nuevo curso político y avanzando hacia las elecciones, puedan "aparcar" los problemas de Aragón para dedicarse a sus propias estrategias partidistas.

También ha pedido que se "arrime el hombro" hasta el último segundo de la legislatura. Eso se llama, ha indicado Aliaga, "responsabilidad política, y es, "ni más ni menos lo que esperan los aragoneses de todos y cada uno de nosotros".

Arturo Aliaga ha considerado la necesidad de estabilidad, eficacia y gobernabilidad para contribuir al desarrollo de la Comunidad y a una mayor confianza de la sociedad en los políticos.

INVERSIONES EN ARAGÓN

El PAR seguirá incidiendo en la importancia que para Aragón tiene que ejecute "hasta el último céntimo" de las inversiones para Aragón consignadas en los PGE, de las que --137,6 millones de euros-- los consiguió el PAR en las Cortes Generales, a través de sus enmiendas a las Cuentas del Estado.

La N-232 y la N-II son las vías con mayor siniestralidad y muertos, ha lamentado Aliaga, quien ha apuntado que el PAR logró casi 10 millones de euros para la primera, de los que 3,5 millones son para acelerar la ejecución de la A-68 en el tramo de El Burgo a Fuentes y otros 6 para de Fuentes a Valdealgorfa.

Para el tramo de Mallén-Gallur-Figueruelas casi 20 millones y otros 10 para la desviación del tráfico pesado por la AP-2 entre Zaragoza y Fraga, han señalado desde el PAR. También para la variante de Alcorisa en la N- 211, para la conexión de Cuenca y Teruel. Para el Canfranc, el Congosto, el túnel de Balupor-Fiscal , para la A,21, A22, A23, entre otras.

Por último, Arturo Aliaga ha anunciado que el PAR presentará propuestas de resolución "pensadas para contribuir a hacer de Aragón una Comunidad más desarrollada y competitiva". Incidirán en la necesidad de más políticas de crecimiento, aplicar valor añadido a la economía, aumentar el empleo y reducir el paro, financiación autonómica, lucha contra la despoblación, políticas sociales y de emergencia social, identidad aragonesa, infraestructuras, Educación, Cultura y Sanidad, entre otras.