Declarada de Interés Autonómico la ampliación industrial de Up Lifting en Huesca

Consejo de Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha declarado Inversión de Interés Autonómico el proyecto 'Ampliación de actividad industrial. Naves Up Lifting (Fase 2)', promovido por las sociedades Metálicas Gaypu y Up Lifting Vertical en la ciudad de Huesca. Así lo ha acordado este miércoles el Consejo de Gobierno.

La actuación supondrá una inversión total de 11.374.633 euros y permitirá impulsar el crecimiento de una actividad industrial consolidada en el ámbito de la fabricación de maquinaria pesada y equipos de elevación, contribuyendo al refuerzo del tejido industrial aragonés.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Mar Vaquero, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo que Up Lifting es una empresa "líder" en materia de fabricación de elementos de transporte y elevación, de maquinaria pesada y bienes de equipo, y "contribuye de forma muy importante a reforzar el tejido industrial aragonés, sobre todo en un sector estratégico tan importante como es la Defensa".

"Tiene, además, una gran proyección internacional", ha añadido, recordando que la empresa ha solicitado el apoyo del Gobierno de Aragón para llevar a cabo "una importante ampliación que duplica, prácticamente, la disponibilidad de superficie con una segunda nave", lo que le permitirá triplicar su producción. Se prevé la creación de 32 empleos directos y 60 indirectos.

El proyecto prevé la ampliación de las instalaciones en la Plataforma Logística Industrial de Huesca (PLHUS), pasando de 8.000 a 20.000 metros cuadrados, con nuevas áreas de montaje y pintura que permitirán triplicar la capacidad productiva en los próximos años.

Durante su desarrollo, el proyecto generará un impacto económico y social significativo en el entorno, tanto en la fase de construcción como en la de operación.

La declaración permitirá agilizar la tramitación administrativa, otorgando carácter preferente a los procedimientos y reduciendo a la mitad los plazos ordinarios necesarios para su implantación.

El proyecto incluye la incorporación de nuevas infraestructuras y procesos industriales avanzados, como instalaciones eléctricas, neumáticas y de gas, redes de agua industrial y saneamiento, así como una línea de tratamiento y pintura automatizada con cabinas robotizadas, granallado y horno, que permitirá mejorar la calidad, eficiencia y capacidad de fabricación de los equipos.

Asimismo, se dotará a la planta de nuevos puentes grúa, líneas de montaje, sistemas logísticos y una instalación fotovoltaica para autoconsumo energético.Además, la iniciativa refuerza la especialización industrial de Aragón, impulsa la innovación tecnológica y favorece la consolidación de una actividad manufacturera de alto valor añadido, con capacidad de proyección internacional, y generación de empleo cualificado, además de favorecer el empleo local.

El Gobierno de Aragón destaca que este proyecto contribuirá a fortalecer la competitividad del tejido productivo, dinamizar la economía en Huesca y avanzar hacia un modelo industrial más innovador, integrado y sostenible.