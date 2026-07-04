Declarado un incendio en Loporzano (Huesca): El Infoar trata de evitar que alcance la sierra de Guara

1101807.1.260.149.20260704202040 Imagen del incendio declarado este sábado en Loporzano. - INFOAR

LOPORZANO (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

Dos nuevos incendios declarados este sábado en Aragón han llevado al Ejecutivo autonómico a activar nuevamente el Plan Especial de Protección Civil de emergencias por incendios forestales --PROCINFO-- en Situación Operativa 1 - Nivel 1 pocas horas después de rebajarlo a cero. El principal foco de preocupación se centra desde primera hora de la tarde en el término municipal de Loporzano (Huesca), donde un incendio amenaza con adentrarse en la sierra de Guara.

El fuego se ha detectado a las 16.20 horas de este sábado en la zona de Chibluco, en la Comarca de la Hoya de Huesca, a unos 16 kilómetros de la capital altoaragonesa. Hasta allí el Operativo INFOAR del Gobierno de Aragón ha desplazado las brigadas helitransportadas de Brea, Ejea, Bailo, Boltaña y Alcorisa más sus respectivos helicópteros, además de cinco brigadas terrestres, cinco autobombas y un helicóptero de coordinación.

A estos medios se han sumado los recursos del MITECO, compuestos por dos helicópteros de la BRIF DE Lubia (Soria), un avión FOCA, dos aviones anfibios ligeros y dos helicópteros de Noáin (Navarra).

Además, otro incendio se ha declarado en Loma verde, una zona de superficie agrícola próxima a la ciudad de Huesca y los medios de extinción tratan de impedir que las llamas alcancen el polígono industrial de La Magantina.