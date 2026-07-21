Defensa y el Aeropuerto de Teruel agilizan la implantación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea

La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, y el presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, Octavio López, han firmado el protocolo para el impulso del CIEMA. - JAVIER ESCRICHE

TERUEL 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa y el Consorcio del Aeropuerto de Teruel han dado este martes un paso decisivo para la implantación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA) con la firma del protocolo de colaboración suscrito por la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, y el presidente del Consorcio, Octavio López.

El acuerdo establece el marco de colaboración entre ambas instituciones para impulsar de forma coordinada todos los trámites necesarios y facilitar que el Ejército del Aire y del Espacio pueda iniciar su actividad en las instalaciones turolenses "en el menor plazo posible".

Durante el acto, Valcarce ha subrayado que "el CIEMA será una infraestructura de referencia para el adiestramiento de las unidades de transporte aéreo y de apoyo al despliegue del Ejército del Aire y del Espacio, abierta también a la cooperación con nuestros aliados europeos".

El centro reforzará una capacidad estratégica esencial para la movilidad aérea y el apoyo al despliegue de fuerzas, incrementando la preparación de las Fuerzas Armadas y la contribución de España a la seguridad europea y atlántica, ya que permitirá al Ejército del Aire y del Espacio mejorar el adiestramiento operativo de las unidades.

La inversión prevista por el Ministerio de Defensa --cercana a los 42 millones de euros-- permitirá dotar al centro de instalaciones modernas, flexibles y adaptadas a las nuevas formas de operar. El proyecto contribuirá al mismo tiempo a generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico, tecnológico e industrial de Teruel, en particular, y de Aragón, en general.

Según ha puesto de manifiesto secretaria de Estado, "la seguridad y la defensa son hoy también una política de innovación, de empleo cualificado y de cohesión territorial".

Por su parte, el presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel ha destacado que "hoy no firmamos únicamente un protocolo de colaboración, sino que, además, reforzamos una alianza entre instituciones que comparten una misma visión: la de poner los recursos públicos al servicio del interés general, impulsar el desarrollo tecnológico e industrial de nuestro país y fortalecer capacidades estratégicas esenciales para España, para Aragón y para la provincia de Teruel".

Para Octavio López, no hay mejor aval para una infraestructura aeronáutica que convertirse también en un espacio de referencia para quienes garantizan la seguridad de nuestro país. "También ganan el Ejército y el Ministerio de Defensa, porque estoy convencido de que Teruel ofrece las mejores condiciones posibles para su preparación y su desarrollo", ha resaltado.

AVANCES EN LAS DOS FASES DEL PROYECTO

La firma del protocolo coincide con nuevos avances administrativos impulsados por el Consorcio del Aeropuerto. El Consejo Rector ha aprobado recientemente la concesión demanial al Ministerio de Defensa de los terrenos correspondientes a la Fase I del CIEMA por un periodo de 25 años y un canon anual de 220.577,90 euros, lo que permitirá iniciar la implantación de las primeras instalaciones del centro.

Se trata de una superficie de ocho hectáreas ubicada entre el hangar y la nave de producción de dirigibles estratosféricos que se está construyendo y la nueva campa de estacionamiento de aeronaves. En ella, el Ejército del Aire y del Espacio dispondrá de un edificio de oficinas y de una plataforma para el estacionamiento de aeronaves militares conectada a la pista del aeropuerto. Se trabaja con la previsión de que las obras puedan iniciarse y concluirse en 2027.

Asimismo, el Consejo Rector del Aeropuerto de Teruel ha presentado la documentación al Departamento de Economía del Ejecutivo autonómico para tramitar la Declaración de Interés Autonómico con Interés General (DIGA), paso previo a la presentación del PIGA con el que se abordará la Fase II del proyecto.

El documento establece que el centro dispondrá, entre otras instalaciones, de una pista de aterrizaje de terreno natural, plataformas de estacionamiento de aeronaves conectadas con la pista asfaltada del aeropuerto, hangares, zonas para infraestructuras desplegables, instalaciones para la preparación y el adiestramiento de operaciones, así como los accesos viarios y las redes de suministro necesarias.

El Ministerio de Defensa promoverá la colaboración entre las distintas administraciones implicadas para agilizar el desarrollo del proyecto, mientras que el Consorcio del Aeropuerto de Teruel colaborará en la preparación de los instrumentos de ordenación territorial e impulsará con la máxima celeridad los informes, licencias y autorizaciones necesarios para su ejecución.

El protocolo prevé además la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por representantes de ambas partes, que coordinará las actuaciones y celebrará su primera reunión en el plazo máximo de un mes desde la firma.

La implantación del CIEMA consolidará al Aeropuerto de Teruel como un enclave estratégico para el entrenamiento avanzado de la movilidad aérea militar y reforzará el papel de la infraestructura como referente nacional e internacional en actividades aeronáuticas especializadas.

El proyecto supondrá además un importante impulso para el desarrollo económico e industrial de Teruel y de Aragón, al atraer nuevas inversiones, generar actividad empresarial y crear empleo cualificado vinculado a los sectores aeronáutico y de defensa.

Con este acuerdo, el Aeropuerto de Teruel continúa ampliando sus capacidades y diversificando su actividad, incorporando un nuevo ámbito de especialización que complementa sus actuales líneas de negocio. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa avanza en la modernización de las infraestructuras necesarias para mejorar la preparación de las Fuerzas Armadas y reforzar una capacidad esencial para la seguridad nacional y la cooperación con los aliados.