La delegación encabezada por Natalia Chueca es recibida por las autoridades de Weihai (China)

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, saluda a las autoridades de Weihai, ciudad portuaria del noreste de China. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Previamente al acontecimiento que este domingo se inaugura en Weihai (China), el 'Exquisite City Forum' y en el que participa la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, los miembros de la delegación de la capital aragonesa han participado en una recepción oficial organizada por las autoridades de Weihai.

Tras el viaje entre España y Pekín se han trasladado a la sede del foro, en el que, además de la alcaldesa, también intervendrá mañana el consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno.

Ambos han viajado con el presidente de la Cámara de Comercio China-España, Luis Rubio y han formado parte del encuentro de bienvenida por cortesía de diferentes cargos públicos de Weihai.

En esta primera toma de contacto, los cargos públicos chinos venían encabezados por el secretario del Comité Municipal de Weihai, Yan Jianbo, la alcaldesa de Weihai, ViceSecretaria del Comité Municipal de Weihai Kong Fanping, el miembro del Comité Permanente, director de la Secretaría del Comité Municipal de Weihai, Yu Ning, así como el vicealcaldesa y el secretario general del Gobierno Municipal de Weihai Y el secretario del departamento de Asuntos Exteriores de Weihai.

Por otra parte, la embajadora de España en China, Marta Betanzos, ha dirigido unas palabras de bienvenida a la representación española que formará parte del foro y que ha compartido este acto de bienvenida con la alcaldesa de la ciudad malaya de Miri.

ECONOMIA Y URBANISMO

En esta reunión inicial se han dado cita representantes del ámbito económico, otro de los objetivos prioritarios que, una vez más, se marca el Ayuntamiento de Zaragoza con este desplazamiento a China. En dicha recepción han estado presentes el director de la Oficina de Comercio de Weihai, Yu Mingtao, el presidente de la Cámara China-España Luis Rubio, así como el profesor de la Universidad de Zaragoza, Francisco Javier Monclús.

Este profesor se ha especializado durante su trayectoria en la planificación de las ciudades, el urbanismo moderno, la relación entre eventos urbanos y su impacto estructural, y la morfología de las ciudades.