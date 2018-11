La Delegación del Gobierno en Aragón lanza el mensaje 'No mires a otro lado' para luchar contra la violencia de género

Publicado 24/11/2018 19:52:06 CET

ZARAGOZA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno de Aragón ha promovido el mensaje 'No mires a otro lado', como lema para la lucha contra la violencia de género. La frase puede leerse en los balcones del edificio de la sede, frente a la plaza del Pilar, en la capital aragonesa.

Esta es una de las acciones con las que la institución se ha sumado a la lucha contra esta lacra social, que conmemora su Día Internacional este domingo, 25 de noviembre. La violencia de género ya ha acabado con la vida de 44 mujeres en España en lo que va de año, entre ellas dos aragonesas.

La delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, junto al subdelegado del Gobierno en Zaragoza, José Abadía, y la coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Aragón, Encarna Bendicho, se han dirigido directamente a los ciudadanos para pedirles que no se mantengan indiferentes ni impasibles ante posibles actitudes y situaciones de maltrato hacia la mujer.

Entre los mensajes lanzados se encuentran 'No mires a otro lado si oyes a tu vecina llorar tras otra discusión', 'No mires a otro lado, la igualdad también es cosa de hombres' o 'No mires a otro lado si ves que a tu amiga le controlan el móvil'.

Del 27 al 29 de noviembre se han organizado en las tres provincias aragonesas las primeras reuniones de las Mesas Técnicas de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los actos en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer comenzaron el pasado miércoles con la entrega, por primera vez en Aragón, del premio Meninas que reconoce el esfuerzo de personas y entidades que trabajan para poner freno a la violencia machista.