Delegación del Gobierno responde a López que Sánchez invirtió un 36,7% más que Rajoy en las infraestructuras de Aragón

ZARAGOZA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón han respondido al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial en funciones, Octavio López, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha invertido 2.300 millones de euros desde 2018 en las infraestructuras de la Comunidad, un 36,7% más que el expresidente Mariano Rajoy.

La Delegación del Gobierno ha salido así al paso de las declaraciones del consejero en funciones, quien ha acusado este jueves al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de encargar un informe "incompleto, inconsistente, falto de rigor y repleto de defectos metodológicos" para "armar con argumentos técnicos" su "expreso deseo" de desestimar la creación de una línea de cercanías entre Zaragoza y Huesca.

Así, han expresado su sorpresa por que el Gobierno autonómico ponga en cuestión un análisis elaborado por Ineco "con datos objetivos, solvencia técnica y rigor metodológico" y han preguntado a López "si tiene algún estudio alternativo que no esté basado sólo en impresiones, ya que no se han aportado más datos".

En su lugar, le han instado a preocuparse por recuperar los servicios ferroviarios hasta Lleida, "muy demandados por los aragoneses".