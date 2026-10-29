La delegada del Gobierno en Aragón no tiene datos de que haya aragoneses entre las víctimas del accidente de tren

Minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en Aragón en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero, ha informado de que no tiene constancia, por ahora, de que haya aragoneses entre las víctimas del accidente de tren ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado 69 personas muertas, más de cien heridos y, además la Guardia Civil ya ha registrado un total de 64 denuncias de personas allegadas a posibles víctimas del siniestro.

"No podemos todavía dar esos datos porque siguen todavía las labores de identificación de los fallecidos", ha indicado Noelia Herrero, para apuntar que de esa tarea se encarga el centro de el centro de identificación junto al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. "Vamos a dejar que sigan haciendo su labor y sobre todo que los familiares serán informados personalmente por la Guardia Civil", ha apostillado.

Noelia Herrero ha participado en el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en Aragón este jueves al que han asistido representantes de distintos partidos políticos y de los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, además del consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz Barea; y el exdelegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que encabeza la lista del PSOE por Zaragoza al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En declaraciones a los medios de comunicación, Noelia Herrero ha comentado que se mantienen los medios puestos a disposición por la Delegación del Gobierno de Aragón para ayudar en las distintas tareas tras el accidente como el equipo de la Guardia Civil de Teruel que se trasladó este miércoles.

"El dispositivo tal como está, no sé decir exactamente cuándo vuelven, pero lógicamente desde la Delegación del Gobierno en Aragón, todos nuestros medios están a disposición del Gobierno de España y del accidente como no podía ser de otra manera", ha expresado.

"QUE NO VUELVA A OCURRIR"

Tras el minuto de silencio a las puertas de la Delegación del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero ha trasladado su agradecimiento a todos los representantes institucionales y algunos ciudadanos que se han acercado hasta la plaza del Pilar y al que se ha sumado toda la Administración General del Estado en recuerdo y reconocimiento de esas 69 víctimas del "fatídico" accidente de ayer en Urda, en Toledo.

Herrero ha insistido en las declaraciones del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, este mismo jueves desde el CECOPI, que dirige la gestión del accidente, junto al presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page.

"Desde el Gobierno de España se sigue con todas las labores de atención tanto a las víctimas y a los familiares de las víctimas que tenemos que estar ahí acompañándoles en todo esto", ha comentado Noelia Herrero.

Asimismo, la delegada del Gobierno en Aragón ha agradecido, "como no puede ser de otra manera", todo el trabajo que se está haciendo desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de todos los servicios de emergencias, de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Gobierno de España y todos aquellos que se están sumando, precisamente, para atender a esas familias que "es lo prioritario ahora mismo" y "como no podía ser de otra manera, tomar todas las medidas que sean necesarias para que esto no vuelva a ocurrir", ha concluido.