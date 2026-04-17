El delegado del Gobierno en Aragón advierte a PP y Vox: El cumplimiento de la legalidad es una "línea infranqueable"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha remarcado este viernes, en referencia al acuerdo entre PP y Vox para investir a María Guardiola en Extremadura y a que se replique en la Comunidad, que "la línea infranqueable es el cumplimiento de la legalidad".

"En materia de Derechos Humanos, de protección internacional, de acogida de menores, todo aquello que tenga rango de ley o cualquiera de los elementos que lo desarrollan es de obligado cumplimiento. Nada es negociable", ha dejado claro Beltrán, en declaraciones a los medios de comunicación en un acto con motivo del Día Mundial del Radioaficionado.

El delegado del Gobierno se ha referido específicamente a los 12 puntos dedicados exclusivamente a la inmigración en el pacto extremeño, insistiendo en que "la inmensa mayoría de ellos, si te saltas la ley, no se pueden llevar a cabo".

"Esto alguien nos lo tiene que explicar", ha subrayado, agregando que "hay que ver hasta dónde lleva esas cesiones --el PP de Aragón-- por gobernar en un pacto que produce bastante sonrojo el leerlo".