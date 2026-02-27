El delegado del Gobierno cree que es un "debate artificial" que el Ayuntamiento prohíba el burka y niqab

Archivo - Burka - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha considerado que es un "debate artificial" que el Ayuntamiento de Zaragoza prohíba el burka y niqab en dependencias municipales después de que este jueves el pleno aprobara una moción de Vox con el apoyo del PP y el rechazo de los grupos del PSOE y ZeC.

"No deja de ser una cesión de Vox para un problema que realmente no existe" ha considerado Beltrán porque "no estamos viendo en el hall del Ayuntamiento de Zaragoza la entrada, como se ha dicho, masiva de mujeres que vayan totalmente tapadas con el uso del burka o el niqab".

En declaraciones a los medios de comunicación, Beltrán ha incidido en que se está provocando un "debate artificial para señalar a una parte de la población a una determinada comunidad en un debate absolutamente ficticio".

Beltrán ha explicado que la identificación y la seguridad en estos casos "está resuelta y no hace falta ningún otro tipo de norma ni ningún otro tipo de consigna".

Al respecto, ha informado de que "hace mucho tiempo la Policía Nacional tiene un protocolo claro" para la identificación de las mujeres que en un momento determinado momento llevan el rostro tapado cuando van a hacerse el DNI, el pasaporte o cuando se requiere por una fuerza actuante para la identificación y que consiste en "mostrar el óvalo de la cara, desde la frente hasta el mentón"

Beltrán ha incidido en que "es una cosa que ya está inventada, que ya está normalizada dentro de la comunidad musulmana y que no hace falta, evidentemente, sacar ninguna otra norma" como se ha visto en algunos ayuntamientos, entre ellos el de Zaragoza.