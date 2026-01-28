El delegado del Gobierno estima que se regularizarán 15.000 inmigrantes en Aragón y niega que haya "efecto llamada"

Minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en Aragón en memoria de las mujeres víctimas de violencia machista. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado este miércoles que la regularización de inmigrantes, que ha calculado que afectará a entre 15.000 y 16.000 personas en la Comunidad, es "una buena noticia" y ha negado que esta medida extraordinaria genere "ningún efecto llamada" ya que estas personas "ya están con nosotros" y "tienen que cumplir unos requisitos".

"Para aquellos que son de protección internacional, han tenido que solicitarla antes del final del año pasado y, para el resto del colectivo, son personas que tienen que demostrar haber estado al menos los últimos cinco meses del año pasado en España", ha explicado Beltrán en declaraciones a los medios de comunicación con motivo del minuto de silencio guardado en homenaje a las mujeres asesinadas por violencia de género, añadiendo que la regularización también alcanza directamente a los menores.

A ello ha sumado que estas personas deberán demostrar los requisitos de estancia en el país y que carecen de antecedentes penales en el momento en el que se tramite la solicitud, aproximadamente a partir de abril, y se les concederá el permiso de trabajo y de residencia "de inmediato".

"Eso significa que pasamos directamente a dignificar a un colectivo importante de personas que tenemos ya entre nosotros, que ya están en nuestra sociedad y que van a poder mejorar sus condiciones de trabajo", ha recalcado.

Beltrán ha destacado también que la regularización de migrantes "mejora sustancialmente" las bases del Estado del bienestar, también las financieras, recordando la que impulsó el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, también de alrededor de 500.000 personas, con la que "la caja de la Seguridad Social ya notó este incremento".

Las personas migrantes suponen unos ingresos del 10% a la Seguridad Social y un 1% de los gastos, por lo que es "un colectivo que aporta netamente" y que es "fundamental" para la sociedad que estén regularizados, además de que, en el caso de Aragón, están cubriendo unos puestos de trabajo "de muy difícil cobertura".

En la actualidad, más o menos el 14% de las altas en la Seguridad Social son inmigrantes, que están cubriendo "todo lo que tiene que ver" con la economía de los cuidados, de la salud o la agraria, ha remarcado el delegado.

Ha resaltado también la situación en el sector cárnico, donde el 90% de la mano de obra en mataderos y plantas de procesado es de origen migrante, así como los conductores o los repartidores de paquetería. Para todos ellos, ha concluido, esa regularización "va a suponer una mejora de sus condiciones y van a hacer una aportación neta a la economía".