Los deportistas de élite de Barbastro (Huesca) pueden solicitar una beca hasta el 31 de agosto

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BARBASTRO (HUESCA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro mantiene abierta hasta este 31 de agosto la convocatoria de subvenciones destinada a la concesión de becas para deportistas locales con proyección, que se estrena este año y está dotada con un presupuesto total de 10.000 euros.

La iniciativa tiene como objetivo respaldar a aquellos deportistas individuales que destacan por sus resultados y trayectoria competitiva, contribuyendo a sufragar parte de los gastos derivados de su actividad, ha informado el Consistorio.

Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva y forman parte de la estrategia municipal de apoyo al deporte y a la promoción de hábitos de vida saludables entre la población.

El concejal delegado de Deportes, Francisco Albert, ha señalado que estas becas implican una apuesta decidida por el talento deportivo local y por quienes contribuyen a proyectar la imagen de Barbastro nacional e internacionalmente.

"Los deportistas de élite son uno de los mejores instrumentos de promoción que tiene una ciudad. Allá donde compiten, llevan el nombre de Barbastro y transmiten una imagen asociada al esfuerzo, la excelencia y la superación personal", ha resaltado Albert, quien ha alabado el "importante servicio" que hacen a la ciudad, de la que son "embajadores" y "ejemplo" para los jóvenes.

"Su esfuerzo diario, su capacidad de sacrificio y su compromiso son valores que merecen ser reconocidos y apoyados desde las instituciones", ha añadido.

Por último, el edil ha recordado que el Ayuntamiento de Barbastro entiende el deporte como una herramienta de formación y desarrollo personal: "Queremos que nuestros niños y jóvenes tengan referentes cercanos. Ver cómo deportistas nacidos o formados en Barbastro alcanzan metas importantes demuestra que el trabajo, la constancia y la disciplina tienen recompensa".

APOYO AL DEPORTE BASE Y AL TEJIDO ASOCIATIVO

Por otro lado, el Ayuntamiento ha cerrado este 10 de agosto el plazo de otra convocatoria de ayudas, esta destinada a asociaciones y clubes deportivos de la ciudad y dotada con 29.000 euros para apoyar la organización de actividades físico-deportivas, escuelas de iniciación, deporte federado, participación en Juegos Deportivos en Edad Escolar, programas de tecnificación y eventos deportivos.

Estas subvenciones pueden alcanzar los 4.500 euros por entidad beneficiaria y están dirigidas a clubes y asociaciones con domicilio social en Barbastro e inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones.

"El deporte barbastrense se sustenta sobre dos pilares fundamentales: nuestros deportistas y nuestros clubes. Todos ellos llevan el nombre de Barbastro por toda España y nuestros clubes, además, realizan una labor imprescindible de formación, integración y promoción de hábitos saludables entre niños, jóvenes y adultos", ha recalcado Albert.

Del mismo modo, ha avanzado que el Consistorio barbastrense "seguirá apoyando tanto a quienes compiten al máximo nivel como al tejido asociativo que hace posible que cada vez más personas practiquen deporte en nuestra ciudad", calificándolo como "una inversión en salud, educación y cohesión social".

A estas ayudas hay que añadir las subvenciones nominativas que se destinan a los principales clubes de la ciudad, que suman este año 132.000 euros, por lo que el total de ayudas alcanza los 161.000 euros.