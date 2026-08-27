El derrumbe de un edificio en obras en Sariñena (Huesca) atrapa en el interior a dos trabajadores

Ubicación de Sariñena (Huesca). - ELABORACIÓN PROPIA

HUESCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un edificio que se encontraba en obras, en la calle Fatás de Sariñena (Huesca), se ha derrumbado este jueves a las 12.00 horas, quedando atrapados dos trabajadores, cuyo estado se desconoce, mientras que un tercer trabajador ha podido salir por su propio pie y se encuentra en un centro hospitalario, han informado desde el Gobierno de Aragón.

Los bomberos de la DPH y los Ayuntamientos de Zaragoza y Huesca están trabajando para rescatar a los dos trabajadores atrapados en el interior del edificio, ha informado la DPH. Ya se han personado la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo.

Los trabajos se centran también en apuntalar y asegurar la estabilidad del edificio, han informado desde la Diputación Provincial de Huesca.

El secretario de Salud Laboral de UGT Aragón, José de las Morenas, ha indicado a Europa Press que los equipos de rescate han podido escuchar voces y llamadas al exterior de uno de los trabajadores atrapados, pero no del otro. "Esperemos que estén vivos", ha dicho.

Los trabajadores se encontraban realizando labores de desescombro y demolición y el edificio ha colapsado, desplomándose, ha continuado De las Morenas, quien ha apuntado que de estos trabajos se encargaba una empresa principal con una subcontrata.