Desarticulado un importante punto de venta de 'speed' en un piso del barrio de Las Fuentes

Sustancias incautadas en el registro de la vivienda del barrio de Las Fuentes. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y han desarticulado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes que operaba desde su domicilio en el barrio zaragozano de las Fuentes.

El arrestado, con antecedentes por hechos similares, ha sido enviado a prisión tras prestar declaración. En el registro se le intervinieron 184 gramos de 'speed', 10 pastillas de MDMA y 874 gramos de sustancia de corte entre otros elementos.

La investigación se inició tras recibirse diversas informaciones que apuntaban a la posible venta de droga desde el interior de una vivienda, regentada por su morador.

Durante varias jornadas de vigilancia, los agentes comprobaron un trasiego constante de personas que accedían al inmueble y lo abandonaban a los pocos minutos, siguiendo un patrón compatible con la venta al menudeo.

En el marco del operativo, se interceptaron a varios compradores que portaban pequeñas cantidades de "speed" recién adquiridas. Ante los indicios recabados y tras la plena identificación del presunto responsable del que estaría llevando a cabo la venta de estas sustancias estupefacientes, los investigadores solicitaron autorización judicial para la entrada y registro en el citado domicilio y procedieron a la detención del investigado que se encontraba en el interior.

Allí le intervinieron 184 gramos de 'speed' --sulfato de anfetamina--, 10 pastillas de MDMA --éxtasis--, 874 gramos de sustancia de corte --presuntamente cafeína--, dos básculas de precisión así como útiles para la manipulación y preparación de dosis y 70 euros en efectivo.

Parte de la sustancia estupefaciente se encontraba oculta en el congelador, una práctica habitual para conservar sus propiedades y evitar la pérdida de peso.

El detenido, al que le constan antecedentes policiales por hechos similares, fue puesto horas después a disposición judicial e ingresó en prisión tras ser oído en declaración.

Con esta actuación, la Policía Nacional ha logrado desmantelar un importante punto de distribución de droga que generaba un notable impacto en el entorno vecinal.