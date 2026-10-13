Desconvocan la huelga de limpieza en Zaragoza y anuncian un nuevo calendario coincidiendo con la campaña electoral

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ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CGT y CCOO han anunciado la desconvocatoria oficial de la huelga de limpieza, recogida de residuos y puntos limpios durante las fiestas del Pilar de Zaragoza y han anunciado un nuevo calendario de movilizaciones coincidiendo con la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Esta decisión se adopta de "forma forzosa" tras constatar una "flagrante vulneración" de los derechos constitucionales por parte de la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, que ha conllevado la "imposición" de unos servicios mínimos del 96 por ciento por salud pública y que a juicio de ambos sindicatos "anulan y neutralizan por completo la eficacia de la protesta".

La plantilla ha comenzado a plantear y debatir nuevas jornadas de protesta y movilizaciones masivas que coincidirán de forma directa con el periodo de campaña electoral de noviembre, "buscando elevar la presión" tanto sobre la multinacional FCC como sobre el Gobierno de Zaragoza, que dirige la alcaldesa, Natalia Chueca, han avanzado.

Hasta cerrar el calendario definitivo han acordado llevar a cabo una nueva concentración este jueves, 15 de octubre, de 17.30 a 19.30 en plaza de España.

Según han informado los sindicatos esta decisión se ha tomado ante la "ruptura unilateral" de las negociaciones por parte de la empresa y la "imposibilidad" de ejercer el derecho constitucional de huelga.

También han incidido en que la decisión responde únicamente a una nueva "estrategia sindical", para seguir luchando por un convenio justo y, "en ningún momento, significa el abandono de las reivindicaciones de la plantilla", han aclarado.

NUEVO CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

Asimismo, los sindicatos han criticado con dureza la postura de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y de la consejera municipal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, y les han acusado de "alinearse de forma sistemática con los intereses de la multinacional frente a los derechos de los trabajadores y vecinos de Zaragoza".

Los representantes de los trabajadores de CGT y CCOO, que han recordado que el juzgado ya ha tumbado parte de los servicios mínimos decretados por Tatiana Gaudes y ha indicado que podrían impedir el derecho de huelga de la plantilla de FCC, han señalado que los servicios mínimos decretados han sido "totalmente desproporcionados y abusivos", diseñados exclusivamente para "boicotear" el derecho a la huelga e "invisibilizar" las protestas ante la ciudadanía.

A pesar de este parón estratégico, la representación sindical ha advertido de que el conflicto laboral sigue plenamente activo. La asamblea de trabajadores ha acordado reconfigurar el calendario de protestas para exigir mejoras en sus condiciones económicas y acabar con la "precariedad" laboral que vienen sufriendo cerca de mil familias zaragozanas, han señalado desde CGT y CCOO.

El comité de huelga ha informado que se ha decidido convocar movilizaciones después de las fiestas del Pilar y programar un nuevo calendario de huelga a partir del próximo mes de noviembre, cuyas fechas y acciones concretas se registrarán y comunicarán en los próximos días.

La plantilla ha insistido en que no dará un paso atrás en la defensa de sus derechos y ha exigido a los directivos de FCC y a la consejera municipal Tatiana Gaudes una negociación "real sin imposiciones, que garantice un acuerdo justo y el derecho constitucional de huelga de la plantilla".

"No nos dejan otra alternativa que recrudecer las movilizaciones, han argumentado desde el comité de huelga. "Mientras los directivos de FCC en Zaragoza sigan utilizando este servicio esencial como un pulso presupuestario contra el Ayuntamiento de la ciudad para elevar sus márgenes de beneficio, y el gobierno de Chueca mire hacia otro lado, la plantilla continuará defendiendo unas condiciones laborales dignas, avances reales en conciliación y medidas efectivas de igualdad", han zanjado desde CGT y CCOO.