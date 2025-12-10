La despedida musical de "La Estrella Azul" será en el Teatro Principal con dos conciertos de Macipe y Lorente

Presentación de los dos conciertos de "La Estrella Azul" en el Teatro Principal - EUROPA PRESS

ZARAGOZA. 10 (EUROPA PRESS)

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá sendos conciertos en febrero que serán la despedida musical de la película 'La Estrella Azul', basada en la vida del músico Mauricio Aznar y galardonada con dos Premios Goya, y que serán el cierre de una gira que les ha llevado por toda España al director del documental, Javier Macipe; y al actor, Pepe Lorente.

Estos dos últimos conciertos en directo serán los días 17 y 18 de febrero, las entradas están a la venta a precio económicos para acercar a todos los públicos la parte musical de esta película documental, que logró hace dos años el Premio Goya al Mejor Actor Revelación gracias a la interpretación de Pepe Lorente; y al director, Javier Macipe, como Mejor Dirección Novel.

La presentación de estos dos últimos directos ha tenido lugar, precisamente, en el Teatro Principal, con la asistencia de ambos premiados y la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández; junto al gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen (PAMEI), Chema Turmo.

Sara Fernández ha comentado que ese periplo musical ha supuesto más de 60 conciertos por España y ha agradecido que "ese placer, ese disfrute, ese sentimiento tan bonito que se ha generado a partir de La Estrella Azul, a partir de ese largometraje, se haya podido extender en el tiempo, crecer y poder volver a disfrutar no solamente de la música, sino también conocer anécdotas, y el viaje interior que ha supuesto para Javier y para Pepe esa gran aventura y que han querido compartirla con el resto del público".

Ha destacado la importancia de "transmitir ese legado" que, al final, es patrimonio no solamente de los zaragozanos y de los aragoneses, sino un patrimonio internacional que "claramente trascendió fronteras", por esa "dimensión maravillosa" que ha alcanzado la película en homenaje al cantante de Mas Birras, Mauricio Aznar.

Chema Turmo ha bromeado con los dos artistas sobre el empeño que han tenido en que las entradas de los concierto en el Teatro Principal fueran al precio más popular posible "con gran desagrado de esta casa --por el Principal--, al que no le gusta saldar las localidades" al argumentar que este equipamiento cultural debía ponerse en "el plano comercial y, sobre todo, con el cabreo de estar con un precio un poco más barato que en el Auditorio hace un año".

Tras recodar que las entradas ya están a venta, Turmo ha augurado que sendos conciertos de febrero van a ser un "éxito" tanto por el precio popular como por el cariño que estos artistas profesan a su tierra y que los ciudadanos han respondido en otros eventos como en la taquilla de la propia película.

El precio más caro será de 20 euros y las económicas rondarán entre los 5, 7 y 10 euros y se pueden comprar en las taquillas del Teatro Principal y on line.

Javier Macipe ha contado que desde hace once años comenzó a soñar con esta película, que finalmente ha sido una realidad y además premiada por partida doble con dos Goyas, y también tenían interés en hacer los conciertos en febrero para que también fuera una fecha simbólica porque el 23 de febrero se cumplen dos años del estreno de la película.

"Es una celebración todo este viaje, esos 60 conciertos que ya hemos dado y sentimos, que es para nosotros una manera de devolver a la ciudad lo mucho que la ciudad nos ha dado", ha comentado Javier Macipe.

"No sabéis, --ha reconocido-- lo que es para nosotros caminar por la calle y no hay día en el que nos acerque gente no solo a decirnos que les ha gustado la película, sino agradecernos, cosa que nosotros recibimos con mucha humildad porque, realmente, no sentimos que hayamos hecho nada por la ciudad sino que sentimos que esta película existe gracias a la ciudad de Zaragoza, lo digo de verdad. Es una película que es una especie de fenómeno colectivo".

Ha comparado los dos Premios Goya con ganar la Recopa, pero ha puntualizado que no sentían que lo habían ganado ellos, sino que lo había ganado la ciudad en ese homenaje a Mauricio Aznar.

Sobre los conciertos ha avanzado que contarán todo este viaje y preparación de la película con los numerosos viajes a Latinoamérica, en los que han conocido canciones "maravillosas" y cantarán éxitos del folclore latinoamericano, junto a "joyas desconocidas" que volverán a traer "desde el lejano olvido".

Javier Macipe ha incidido en que para ellos es un momento "muy emocionante", y al inicio del rodaje en 2020 no pensó que acabaría cerrando el ciclo de La Estrella Azul con dos conciertos en el Teatro principal, pero finalmente es un "sueño cumplido". La gira, luego les llevará a Huesca, al teatro Marín de Teruel y a la sala Galileo de Madrid.

"Estamos con ganas de dar el mejor concierto que hayamos dado nunca", ha enfatizado para contar que ha renovado gran parte del repertorio y se han atrevidos con cosas cada vez más difíciles, como la colaboración de un coro entero que va a cantar folclore argentino.

Pepe Lorente ha reconocido que cuando empieza su carrera actoral no pensó "no en el mejor de los sueños" que podría actuar en el Teatro Principal, que pisó por primera vez en 2001 y posteriormente en otra ocasión, y con este proyecto musical sube a la tablas con "naturalidad, con capacidad y mucho disfrute".

De los conciertos anteriores, Pepe Lorente ha querido mencionar el que ofrecieron con Cuti Carvajal en las fiestas del Pilar, tanto en el Jardín de Invierno como en la plaza del Pilar, gracias al Ayuntamiento, porque fue un momento en el que se cumplía ese sueño de Mauricio Aznar, que queda truncado en la película, de cantar con Carlos Carvajal.

"Nosotros poéticamente, de alguna manera, cumplíamos ese sueño a través de los actores que dan vida a Mauricio y a Carlos en la película", ha rememorado. En ese concierto se registraron en 4.000 y 5.00 personas y "fue muy emocionante ver a rockabillies, a jóvenes que había descubierto a Mauricio Aznar a través de la película, y estaban todos escuchando".

Su impresión es que todos los asistentes lo sintieron como "hito en la cultura y en la música de esta ciudad" y ellos dos estaban como protagonistas, pero "también como observadores de algo muy bonito".

Finalmente, Macipe ha avanzado de su próximo proyecto que en 2026 concluirá el guión para rodarlo en 2027 entre México y España. "No puedo contar nada porque está basado en parte en una historia real y hay aspectos de derechos y confidencialidad, pero sí puedo decir que va a ser una producción con una gran dimensión internacional, tanto por el reparto como por la proyección que va a tener la película".