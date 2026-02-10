El desprendimiento de un roca obliga a cortar la A-2210, en Naval (Huesca)

Desprendimiento de una roca en el punto kilómetrico 13 de la carretera A-2210, a la altura de la localidad oscense de Naval - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El desprendimiento de una roca, en el punto kilométrico 13 de la carretera A-2210, a la altura de la localidad oscense de Naval, ha obligado a cortar un tramo de esta carretera autonómica.

Hasta el lugar del desprendimiento se dirigen técnicos especialistas con maquinaria para retirarla, aunque habrá que estudiar el estado de la ladera antes de poder reabrirla.

Se ofrecen paso alternativos de paso en la zona por la A-138 y la A-2208, ha informado el Gobierno de Aragón