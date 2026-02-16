Un desprendimiento de tierra y rocas en la N-260, a su paso por Aínsa, obliga a cortar la vía

Desprendimiento en la N-260, en Aínsa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

AÍNSA (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Carreteras del Estado en Huesca ha desplazado maquinaria para despejar el vial afectado por un desprendimiento de tierra y rocas ocurrido en la N-260, a su paso por Aínsa, que ha quedado cortado.

La avalancha de tierra ha ocurrido en torno a las 12.00 horas de este lunes, 16 de febrero, han informado desde la Delegación del Gobierno en Aragón.

En un primer momento se liberará el carril exterior para dar paso alternativo, y en el curso de las próximas horas, probablemente al final del día, se espera completar la limpieza total y restablecer el tráfico con normalidad por los dos carriles.