Detenida una cuidadora en Zaragoza por robar joyas valoradas en 17.000 euros a anciana con demencia

Detenida una cuidadora por robar joyas de la anciana a la que asistía. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a una cuidadora como presunta responsable de un delito continuado de hurto por robar joyas valoradas en casi 17.000 euros a la mujer de avanzada edad y con demencia.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la hija de la víctima, quien manifestó que a su madre le habían desaparecido varias joyas entre abril y septiembre de este año y que tenía claras sospechas de que la responsable era la cuidadora que tenían contratada desde el pasado mes de febrero, ha informado la Policía Nacional.

Los investigadores comprobaron que la cuidadora vendía las joyas sustraídas en diferentes establecimientos de compraventa. Además, esta mujer engañaba a terceras personas para que fueran ellas las que hiciesen las transacciones en este tipo de establecimientos con diferentes excusas.

Los agentes localizaron y detuvieron a la mujer y, horas después, quedó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que decretó libertad con cargos.

El perjuicio económico ocasionado a la víctima asciende a casi 17.000 euros, logrando sólo recuperar un juego de pendientes, ya que el resto fueron fundidas por los establecimientos de compraventa tras haber transcurrido el tiempo legal establecido.

La Policía Nacional ha aconsejado estar muy pendientes de las personas mayores mayores, en especial si viven solos y están al cuidado de terceras personas, evitando guardar joyas, dinero en efectivo y otros objetos de valor en el domicilio y comprobando periódicamente su cuenta bancaria, en caso de que el empleado pudiera tener acceso a ella.