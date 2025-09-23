Detenida una sexagenaria en Zaragoza por robar cascos de moto para venderlos en tiendas de segunda mano

ZARAGOZA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a una mujer de 67 años, que ha pasado a disposición judicial este martes, como presunta autora de una serie de hurtos en grandes superficies de la capital aragonesa, donde ha robado al menos cinco cascos de moto, que posteriormente vendía en tiendas de segunda mano.

La investigación comenzó el pasado mes de febrero, cuando los agentes sorpendieron a la mujer sustrayendo un casco de moto valorado en casi 1.000 euros en un establecimiento especializado, ha informado la Policía.

Las cámaras de seguridad confirmaron que, en fechas previas, había robado al menos otros cuatro cascos en la misma tienda.

El 'modus operandi' de la detenida consistía en utilizar bolsas preparadas como "jaulas de Faraday" --que crean un campo eléctrico nulo en su interior para bloquear los sensores-- para evitar la activación de las alarmas, así como bolsas de gran tamaño con las que ocultaba los artículos.

Aprovechaba además su apariencia de persona mayor para pasar inadvertida. En ocasiones, incluso cuando sonaba la alarma, continuaba andando con naturalidad para no levantar sospechas.

Posteriormente, vendía los productos en una cadena de compraventa de segunda mano, donde también había comercializado cerca de 90 objetos más, como videoconsolas, ordenadores portátiles, auriculares y pequeños electrodomésticos. El valor total en el mercado de los efectos sustraídos supera los 32.000 euros.