Detenidas cuatro personas por un delito de receptación de más de cuatro toneladas de cabe de cobre en Fraga

El total del cableado de cobre recuperado es de unos 4.854 kilos teniendo un valor en el mercado de unos 29.120 euros. - GUARDIA CIVIL

FRAGA (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

El Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga ha procedido a la detención de cuatro personas, como supuestas autoras de un delito de receptación de cableado telefónico de cobre, ocurrido en el término municipal de Fraga.

En la madrugada del pasado 20 de marzo, agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Fraga, en el transcurso de su servicio, localizaron dos furgonetas aparcadas en el arcén de la autopista AP-2, en el término municipal fragatino, por lo que procedieron a la identificación de dos de los ocupantes, observando que en el interior de una de ellas transportaba unos 2.500 kilos de cableado de cobre, cortado en secciones de metro y medio, con claros signos de haber sido previamente manipulado.

En los alrededores del lugar de los hechos, los agentes se percataron de la presencia de otras dos personas que permanecían escondidas y agazapadas para evitar su identificación, por lo que tras ser localizadas, éstas portaban las llaves de la otra furgoneta, por lo que se pudo acceder al interior, observando los agentes que transportaba más de dos toneladas de cableado telefónico de cobre, así como un bidón que contenía gasoil. Ninguna de las cuatro personas identificadas, pudo justificar la titularidad y procedencia el material transportado en los vehículos.

El Equipo ROCA se hizo cargo de la investigación de los hechos acaecidos, procediendo a la detención de cuatro personas como posibles autoras de un delito de receptación, siendo cuatro varones entre 29 y 43 años, vecinos de la provincia de Barcelona. Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga, quedando los detenidos en libertad a la espera que sean requeridos por la autoridad judicial

El total del cableado de cobre recuperado es de unos 4.854 kilos teniendo un valor en el mercado de unos 29.120 euros, quedando tanto el material transportado como los dos vehículos, a disposición de la autoridad judicial.