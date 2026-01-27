Detenidas dos personas en Cuarte de Huerva (Zaragoza) por el tiroteo en una vivienda en Parque Goya

Imagen de recurso de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

ZARAGOZA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido detenidos en la localidad de Cuarte de Huerva como presuntos autores del tiroteo ocurrido durante la noche del pasado sábado en el barrio zaragozano de Parque Goya, donde resultaron heridos, asimismo, un hombre y una mujer.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón han informado del arresto y han precisado que la investigación continúa abierta.

Los hechos se remontan a las 21.45 horas del sábado, cuando se recibieron varias llamadas en el CIMACC-091, en las que se alertaba de posibles disparos en un inmueble de Parque Goya.

A su llegada, los agentes de policía encontraron a una mujer herida en la zona abdominal y a un hombre herido en la pierna, al parecer por un arma de fuego. Ambos fueron trasladados a un centro hospitalario para ser asistidos.

La mujer, requirió intervención quirúrgica; en cuanto al hombre, ingresó por Urgencias y pasó a planta a primera hora del domingo.