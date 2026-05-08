Detenidas dos personas por un homicidio en La Almunia (Zaragoza) cuando trataban de huir del país

Perros desplazados desde Madrid han localizado el cadáver del hombre víctima de homicidio en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). - GUARDIA CIVIL

LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA (ZARAGOZA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido este viernes, en la estación de autobuses de Zaragoza, desde donde pretendían salir del país, a un hombre y una mujer, de 33 y 37 años, respectivamente, como sospechosos del homicidio de un hombre, cometido en la localidad zaragozana de La Almunia de Doña Godina.

La investigación se inició a última hora de este martes, 5 de mayo, tras tener conocimiento de un supuesto hecho delictivo por el que podría estar en riesgo la vida de una persona, ha informado la Benemérita, que en ese momento puso en marcha un dispositivo policial para verificar esta información.

Fruto del operativo, en la mañana de este viernes, los investigadores han localizado y detenido, en la estación de autobuses de Zaragoza, a la pareja sospechosa del homicidio, cuando trataban de huir a su país de origen, Rumanía.

Poco después de los arrestos, el dispositivo de búsqueda de la persona que podría estar en peligro, reforzado con perros desplazados desde Madrid, ha permitido hallar el cuerpo sin vida de un varón en un paraje ubicado en el término municipal de La Almunia de Doña Godina, próximo al presunto lugar donde se cometió el homicidio.