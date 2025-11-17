Detenido en Candasnos (Huesca) un vecino de Hellín (Albacete) que conducía sin carné un coche robado en Sevilla

Dos agentes de la Guardia Civil se llevan esposado al detenido en un control de carretera en Candasnos (Huesca). - GUARDIA CIVIL

CANDASNOS (HUESCA), 17 (EUROPA PRESS)

Sin carné de conducir por no haberlo obtenido nunca y al volante de un coche robado. Así fue interceptado en un control de carretera de la Guardia Civil en Candasnos (Huesca) un hombre de 23 años, vecino de Hellín (Albacete) como presunto autor de un delito de sustracción de vehículo y otro contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 14 de noviembre durante un dispositivo operativo que de madrugada habían establecido en el término municipal de Candasnos efectivos de la Compañía de la Guardia Civil de Fraga, Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y con apoyo del Servicio Cinológico de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca.

Tras dar el alto a este conductor, los agentes comprobaron que, al vehículo en el que circulaba le constaba un señalamiento policial de haber sido denunciada la sustracción del turismo en la comisaría de Policía Nacional, el día anterior, en Sevilla.

Seguidamente, el conductor fue trasladado a las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Fraga (Huesca), donde se pudo confirmar documentalmente los hechos y, así mismo, los agentes pudieron comprobar que nunca había obtenido la autorización administrativa que le habilita para la conducción de vehículos a motor, por lo que se procedió a la detención como posible autor por un delito de sustracción de vehículo y otro contra la seguridad vial,

El turismo recuperado fue entregado a su propietario. El Puesto de la Guardia Civil de Fraga, instruyó las correspondientes diligencias que, junto con el detenido, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción nº 2 de Fraga, y el detenido quedó en libertad con cargos.