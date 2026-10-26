Detenido un hombre por robar en una residencia de mayores del zaragozano barrio de Delicias

1128427.1.260.149.20261026105219 Algnos de los productos de alimentación que sustrajo el hombre que entró en la residencia. - CNP

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre como presunto responsable de un delito de robo con fuerza tras acceder a una residencia de mayores de Zaragoza y sustraer diversos productos de alimentación.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de octubre, cuando una empleada del centro alertó a través del CIMACC 091 de la presencia de un hombre encapuchado que había accedido a las instalaciones.

Rápidamente, una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó hasta el lugar, localizando a un hombre que coincidía plenamente con las características facilitadas por la requirente y que se encontraba junto a una de las puertas de emergencia de la residencia.

Los agentes observaron que el sospechoso llevaba una mochila con diversos productos de alimentación en su interior, ofreciendo versiones incoherentes sobre su procedencia. Al ser identificado, reconoció ante los policías que había accedido al recinto con la intención de robar y que, al activarse la alarma, había tratado de abandonar el lugar.

Durante la inspección de las instalaciones, los agentes comprobaron que ninguna de las puertas de emergencia presentaba signos de forzamiento. Sin embargo, localizaron una valla metálica de obra, de color amarillo, colocada a modo de escalera junto a uno de los accesos, que el sospechoso habría utilizado para superar el muro perimetral de la residencia.