Detenido un hombre en Zaragoza por mantener a un galgo en condiciones insalubres y sin atención básica

El perro vivía en el interior de un local de reducidas dimensiones, en condiciones higiénicosanitarias deficientes. - CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

ZARAGOZA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenidp a un hombre de 43 años como presunto responsable de un delito de maltrato animal, tras comprobar las graves condiciones en las que mantenía a su perro.

Los hechos se remontan al pasado 30 de marzo, cuando agentes de la Policía Local acudieron a la calle Ambrosio del Ruste, en el barrio de La Jota de Zaragoza, tras recibir un aviso por la presencia de un perro suelto. A su llegada, comprobaron que el animal, un galgo de 11 años, presentaba un estado muy deteriorado, con signos evidentes de desnutrición, hambre y falta de hidratación.

El perro vivía en el interior de un local de reducidas dimensiones, en condiciones higiénicosanitarias deficientes, rodeado de basura, excrementos y suciedad, sin acceso a agua. Ante esta situación, los agentes procedieron a la intervención del animal, que fue trasladado al centro de protección animal. En ese momento no fue localizado el propietario.

Posteriormente, agentes del Grupo de Policía Judicial iniciaron las correspondientes investigaciones, solicitando a la protectora de animales que no se procediera a la entrega del perro a su propietario.

El animal fue trasladado al Hospital de la Facultad de Veterinaria, donde los informes veterinarios reflejaron que presentaba una condición corporal muy baja, deshidratación, taquicardia y un marcado estado de estrés. Asimismo, las pruebas realizadas evidenciaron alteraciones compatibles con deshidratación y signos orgánicos derivados de una posible alimentación irregular.

Como resultado de las gestiones realizadas, el pasado 30 de abril se procedió a la detención del propietario del animal como presunto responsable de un delito de maltrato animal.