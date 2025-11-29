Detenido por hurtar tarjetas al descuido a ancianos y mujeres y hacer pequeños cargos fraudulentos

Imagen de archivo de la calle Delicias - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Zaragoza a un hombre como presunto autor de varios delitos de hurto y estafa cometidos en el barrio de las Delicias, mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas al descuido.

El arresto de esta persona se produjo el pasado jueves 27 de noviembre. Los agentes, además, lo reconocieron por haber sido previamente identificado como autor de numerosos hurtos al descuido de carteras y monederos, principalmente a personas mayores y mujeres.

Los cargos fraudulentos ascendían a pequeñas cantidades en cada transacción para evitar la solicitud del código PIN, acumulando más de 500 euros en las operaciones que se le atribuyen.

La investigación comenzó tras la denuncia de varios ciudadanos que habían sido víctimas de este tipo de hechos durante los meses de agosto y noviembre de 2025, en el barrio de las Delicias. Todos los casos presentaban características comunes: hurtos al descuido en zonas próximas y posterior uso fraudulento de las tarjetas en establecimientos cercanos.

El modus operandi empleado por el presunto autor consistía en sustraer carteras y monederos aprovechando descuidos de las víctimas mientras transitaban por la vía pública o realizaban gestiones cotidianas.

Una vez en posesión de las tarjetas bancarias, acudía con gran rapidez a establecimientos comerciales próximos al lugar de la sustracción, principalmente estancos y joyerías, donde realizaba múltiples compras antes de que las víctimas se percataran del hurto. La principal característica de estas estafas era que el autor realizaba pagos de pequeñas cantidades, generalmente comprando tres cajetillas de tabaco por operación con un valor aproximado de 15 euros, precisamente para evitar que el datáfono solicitara la introducción del código PIN de seguridad.

De esta forma, repetía la operación múltiples veces en el mismo establecimiento, acumulando decenas de cajetillas de tabaco que posteriormente introducía en bolsas de plástico.

Las víctimas eran seleccionadas intencionadamente por su vulnerabilidad, siendo en su mayoría personas de edad avanzada o mujeres, lo que facilitaba la acción delictiva al aprovechar momentos de descuido.

Las diferentes gestiones policiales realizadas permitieron identificar sin ningún género de dudas al presunto responsable de los hechos, a quien además los agentes reconocieron por haber sido previamente identificado como autor de numerosos hurtos en la ciudad, siendo localizado y detenido el pasado jueves.

Horas después el detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que decretó su puesta en libertad con cargos.