Detenido un trabajador por hurtar joyas valoradas en 14.000 euros en tres residencias de mayores de Zaragoza

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de ocho delitos de hurto y dos delitos leves de hurto, acusado de sustraer joyas por valor de más de 14.000 euros en varias residencias de personas mayores de la capital aragonesa.

La investigación se inició tras varias denuncias presentadas por familiares de ancianos, que alertaban del robo de joyas y objetos personales de sus seres queridos mientras se encontraban en el interior de diferentes centros residenciales.

Las pesquisas realizadas por los investigadores apuntaron rápidamente a un trabajador que había estado empleado en las tres residencias afectadas, y que, según los indicios, habría aprovechado su puesto para sustraer las joyas durante las noches, cuando las víctimas, de edad avanzada y alto grado de dependencia, se encontraban dormidas.

El modus operandi consistía en entrar en las habitaciones bajo la excusa de recolocar o cambiar de postura a los residentes, aprovechando esos momentos para quitarles cadenas, pulseras o incluso alianzas de matrimonio.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que semanas antes el sospechoso había sido identificado por una patrulla de seguridad ciudadana por una infracción de tráfico con un patinete, encontrándole entre sus pertenencias numerosos documentos de identidad ajenos.

Tras analizar dicha documentación, los policías descubrieron nueve filiaciones distintas, algunas de las cuales habían sido utilizadas por el detenido para vender las joyas sustraídas en establecimientos de compraventa de oro, ascendiendo el valor total de lo robado a más de 14.000 euros.

El detenido, que actualmente trabajaba en una fundación, fue detenido el pasado 28 de octubre, mientras que su presunto cómplice, sobre el que ya pesa una orden de búsqueda y detención se le imputan al menos cuatro de estos mismos hurtos.

El arrestado, al que se le imputan ocho delitos de hurto y dos delitos leves, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que acabó decretando su libertad con cargos.

Los investigadores destacan la especial vulnerabilidad de las víctimas, muchas de ellas con un Grado III de dependencia o más del 90% de discapacidad, lo que refleja la gravedad de este tipo de conductas delictivas y el daño moral añadido que generan, tanto a ellos como a sus familiares.

Desde la Policía Nacional se recuerda a los familiares de personas mayores o dependientes, tanto en residencias como en domicilios particulares, la importancia de adoptar medidas preventivas básicas que contribuyan a garantizar su seguridad. Así, en primer lugar, conviene comprobar la identidad y referencias del personal contratado o externo y evitar dejar objetos de valor a la vista, así como mantener un registro actualizado de las pertenencias personales.

Y, en todo caso, comunicar de inmediato cualquier sospecha o incidencia a los responsables del centro o a través del 091