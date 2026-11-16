Detenido en Tudela el responsable de una falsa alarma de mochila bomba en la estación del AVE de Zaragoza

1134367.1.260.149.20261116151426 La investigación ha determinado que hizo la llamada falsa porque llegaba tarde para coger un tren. - CNP

ZARAGOZA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Tudela han procedido a la detención del presunto autor de una llamada en la que alertaba al 112 de la presencia en la estación de Zaragoza-Delicias de un varón con una mochila que al parecer iba a explotar. Según refirió en su llamada, realizada el pasado 12 de noviembre, su novia se disponía a coger un tren con destino Tudela cuando, supuestamente oyó a un varón decir que su mochila iba a explotar, facilitando todos los datos pormenorizados de su vestimenta y características físicas.

Ante la gravedad de los hechos comunicados, se activó todo el protocolo policial y de emergencias previsto al efecto, procediendo al bloqueo y desalojo del tren referido.

La investigación permitió finalmente determinar que el joven hizo la llamada falsa porque llegaba tarde para coger su tren. Por tales hechos, en la mañana del día de hoy, los agentes de la Policía Nacional han precedido a su detención en la localidad navarra de Tudela por un delito de desórdenes públicos. La Policía Nacional quiere trasladar un mensaje de responsabilidad y tranquilidad a la ciudadanía ante el incremento de avisos relacionados con la presencia de maletas, mochilas y otros objetos abandonados, que se están registrando en los últimos días en distintos puntos del territorio nacional.

Ante esta situación, la Policía ha recordado que realizar deliberadamente falsas comunicaciones sobre la existencia de artefactos explosivos, amenazas de bomba u otras situaciones de peligro puede constituir un delito, conforme a lo establecido en el artículo 561 del Código Penal.

Dicho artículo establece que "quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento", podrá ser castigado con penas de prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.

Por tanto, las llamadas o comunicaciones realizadas de forma deliberadamente falsa, con conocimiento de que la situación de peligro comunicada no existe, y que provoquen la movilización de los servicios policiales o de emergencia, pueden tener consecuencias penales para sus responsables. Este tipo de comportamientos no constituye una simple broma. Cada aviso obliga a los servicios policiales a comprobar la posible existencia de una amenaza y, cuando procede, a activar los correspondientes protocolos de seguridad, que pueden implicar el desplazamiento de unidades especializadas en desactivación de explosivos (TEDAX-NRBQ), guías caninos y otros recursos policiales y de emergencia.

Además de generar alarma e incertidumbre entre la población, estas falsas comunicaciones pueden ocasionar importantes alteraciones en el funcionamiento de servicios públicos, infraestructuras y espacios de gran afluencia de personas, así como provocar la movilización innecesaria de recursos que podrían resultar necesarios para atender otras situaciones de verdadera urgencia.

La Policía Nacional ha insistido en la importancia de mantener la calma y evitar que la preocupación generada por los recientes acontecimientos derive en situaciones de alarma innecesaria entre la población. La aparición de una maleta, mochila o paquete abandonado, o la recepción de una comunicación sobre una posible amenaza, no significa necesariamente que exista un riesgo real. Cada incidencia debe ser valorada y comprobada por los profesionales policiales, que cuentan con protocolos específicos para determinar las medidas de seguridad que deben adoptarse en cada caso.

Por ello, se pide a los ciudadanos que no se dejen llevar por rumores, eviten difundir informaciones no contrastadas y confíen en la actuación de los efectivos policiales. La difusión de mensajes alarmistas o de datos sin verificar puede contribuir a incrementar innecesariamente la preocupación colectiva.