Detenido un varón al que se le atribuyen más de una treintena de hechos delictivos en el Arrabal

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre al que se le atribuyen presumiblemente más de una treintena de hechos delictivos en apenas mes y medio en el distrito zaragozano del Arrabal.

La investigación comenzó con las denuncias de varias comunidades de vecinos, todas ellas del entorno del Arrabal, que ponían en conocimiento de la Policía Nacional la sustracción de los bombines de las puertas de los cuartos de suministros del vecindario.

En total 27 comunidades de vecinos denunciaron la sustracción de los referidos apliques, sumando 127 los efectos denunciados. Los elementos sustraídos están hechos de latón, material con fácil salida en el mercado de compra-venta de chatarra, si bien, hasta el momento, no se había dado esta modalidad de forma tan repetitiva, reiterada y en un espacio y tiempo tan reducido.

Además, los agentes encargados de llevar a cabo la investigación pudieron comprobar que la misma persona identificada como presunto autor de la sustracción de los bombines era, presumiblemente, el autor de cinco robos con fuerza en interior de vehículo dentro de garajes de comunidades de vecinos de la misma zona.

A primera hora de la mañana del pasado 3 de marzo el presunto autor fue detenido y al día siguiente, 4 de marzo, se le trasladó hasta el Tribunal de Instancia y una vez oído en declaración quedó en libertad.