Detenidos dos jóvenes tras ser sorprendidos robando dentro de un coche aparcado en el distrito zaragozano de Delicias

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo que estaba aparcado en el distrito zaragozano de Delicias.

En torno a las 01.00 horas de este pasado jueves un ciudadano alertó al CIMACC- 091 de que estaba viendo a dos varones forzando un turismo estacionado en una calle de este distrito. Mientras una patrulla policial se dirigía al lugar, el citado ciudadano informó de que los individuos habían huido tras conseguir acceder al interior del coche y sustraer varios objetos del mismo, aportando las características físicas de los dos jóvenes.

Al llegar, los agentes comprobaron que la ventanilla trasera del lado del copiloto se encontraba bajada por la fuerza y que el interior del vehículo se encontraba muy revuelto. Tras contactar con la propietaria del coche, ésta les manifestó que al aparcarlo unas horas antes, lo había dejado perfectamente cerrado y sin ningún daño.

Los agentes realizaron batidas por las inmediaciones, localizando a los dos sospechosos a unos doscientos metros, escondidos en una zona ajardinada y junto a ellos varios efectos, entre ellos una luz de emergencia, fundas de gafas, la documentación del vehículo y otros objetos personales reconocidos por su propietaria, por lo que fueron inmediatamente detenidos y trasladados a dependencias policiales.

EN LIBERTAD CON CARGOS

Además, al realizarles el cacheo superficial de seguridad, los agentes intervinieron dos cadenas doradas y un teléfono móvil, cuya procedencia no pudieron justificar los detenidos y que podrían estar relacionados con otros ilícitos.

Horas después los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia, quien tras oírlos en declaración decretó su puesta en libertad con cargos.

Desde este Cuerpo policial han destacado la importancia de la colaboración ciudadana para la resolución de numerosos ilícitos y han animado a los ciudadanos a que ante cualquier situación que observen que pueda suponer un delito, llamen, sin dudar, a la Policía Nacional.