La DGT prevé 475.000 desplazamientos en Aragón durante la Operación Retorno, con especial atención al domingo

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha recomendado a los conductores tomar precauciones y planificar su viaje de cara a la operación retorno de las vacaciones, desde el viernes 28 hasta el lunes 31 de agosto - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este viernes la Operación Especial 'Retorno del Verano 2026', que se prolongará hasta el próximo lunes, 31 de agosto, y que prevé alrededor de 475.000 desplazamientos de cehículos por las carreteras de Aragón. El dispositivo coincide con el regreso de miles de ciudadanos tras sus vacaciones de agosto y con los movimientos de salida de quienes comienzan ahora su periodo vacacional, además de la celebración durante este fin de semana del Gran Premio de Aragón de MotoGP en MotorLand, en Alcañiz.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado que el objetivo es garantizar que estos desplazamientos se desarrollen con la mayor seguridad y fluidez posibles, ante un fin de semana que concentrará tráfico tanto de retorno como de salida. "Empieza dentro de pocas horas una nueva operación especial de tráfico" que se prolongará hasta el lunes y que supondrá "movimientos muy importantes por todas las carreteras españolas y, por ende, por las carreteras aragonesas", ha señalado.

La mayor parte de los desplazamientos previstos corresponderán al retorno desde las zonas de costa y montaña hacia los grandes núcleos urbanos, especialmente durante el domingo por la tarde. A estos movimientos se sumarán los habituales de un fin de semana de verano y los desplazamientos de quienes aprovechen los últimos días de agosto para iniciar sus vacaciones.

Según las previsiones de la DGT, las horas de mayor intensidad de tráfico serán este viernes, entre las 16.00 y las 21.00 horas; el sábado, de 10.00 a 14.00 horas; el domingo, de 18.00 a 21.00 horas, y el lunes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Beltrán ha apuntado que el domingo por la tarde será uno de los momentos "especialmente preocupantes", ya que se espera que las carreteras "se carguen mucho".

Ante este escenario, Tráfico recomienda a los conductores planificar el viaje con antelación y consultar el estado de las carreteras antes de ponerse en marcha. Beltrán ha incidido en que esta preparación resulta "importante e imprescindible", especialmente en un periodo en el que pueden producirse retenciones, incidencias o cambios en la circulación.

Durante la operación especial se paralizarán las obras que afecten a la plataforma de circulación y a la zona de influencia de las carreteras desde las 13.00 horas de este viernes hasta las 24.00 horas del lunes. No obstante, se mantendrán aquellos trabajos que puedan desarrollarse en zonas sin afección al tráfico. Además, se establecerán restricciones para determinados vehículos, como transportes especiales, mercancías peligrosas y vehículos de gran tonelaje.

PREPARAR EL VEHÍCULO Y EXTREMAR LA PRECAUCIÓN

Beltrán ha recordado que las recomendaciones de seguridad son las habituales, pero especialmente importantes en desplazamientos de larga distancia. "Hay que tener bien preparado el vehículo" y comprobar antes de salir que se encuentra en condiciones adecuadas para afrontar el trayecto.

También ha reclamado el uso de los sistemas de retención obligatorios, tanto para adultos como para menores, y ha incidido en la especial vulnerabilidad de los motoristas. En el caso de las motocicletas, el casco homologado es obligatorio y Tráfico recomienda utilizar además guantes y protecciones para las extremidades.

Otra de las recomendaciones trasladadas por el responsable de Tráfico es llevar preparada la baliza V-16, que puede resultar necesaria en caso de avería o incidente. A ello ha añadido una advertencia especialmente contundente: "cero alcohol en todos los casos", junto al respeto de los límites de velocidad.

En caso de encontrar tráfico intenso, Beltrán ha pedido a los conductores que adapten su conducción a las circunstancias de la vía y sigan el ritmo marcado por la circulación. "Cuando nos encontramos con tráfico, hay que ir acomodándose a lo que va marcando el tráfico", ha explicado, con el objetivo de evitar frenazos, maniobras bruscas y situaciones de riesgo.

En Aragón existen además varios puntos que pueden presentar dificultades durante estos días. Entre ellos figuran la N-330 entre Lanave y Hostal de Ipiés, donde pueden producirse retenciones por el final de la autovía en sentido Francia; la zona de Sabiñánigo, afectada por obras y por la confluencia de la N-330 con la N-260a, y distintos tramos de carreteras en obras en las provincias de Huesca y Teruel.

La DGT recomienda utilizar itinerarios alternativos cuando sea necesario. Entre ellos se encuentra la AP-68 frente a la A-68 en el trayecto Zaragoza-La Rioja, la Z-40 Sur cuando la Ronda Norte de Zaragoza presente congestión y la ARA-A1 entre la N-2 y la AP-2 y la N-232 en el entorno de Villafranca de Ebro y El Burgo de Ebro.

Además, durante el domingo 30 de agosto se restringirá en Aragón, entre las 8.00 y las 24.00 horas, la circulación de determinados transportes especiales, vehículos de mercancías peligrosas y vehículos especiales que no precisen autorización complementaria, mientras que las restricciones para camiones de más de 7.500 kilos se aplicarán conforme a la regulación establecida para la operación.

UN FIN DE SEMANA CONDICIONADO POR MOTORLAND

La Operación Retorno coincidirá con la celebración en Alcañiz del Gran Premio de Aragón de MotoGP 2026, que añade un importante flujo de vehículos, especialmente motocicletas, a las carreteras turolenses. El dispositivo específico contará con todos los efectivos disponibles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los centros de gestión y de las jefaturas provinciales, servicios de mantenimiento y medios destinados a atender posibles incidencias.

Beltrán ha destacado que la principal particularidad del operativo en MotorLand será la separación de los tráficos de motocicletas y automóviles, debido a la elevada presencia de motos. Se reforzarán asimismo los controles de velocidad, conducción temeraria, alcohol y drogas, con apoyo aéreo de helicópteros, incluido Pegasus, y drones.

La DGT también recomienda a quienes no se dirijan a MotorLand que planifiquen sus desplazamientos para evitar quedar atrapados en los flujos de entrada y salida del circuito. Para los trayectos entre Zaragoza y Castellón se aconseja utilizar la A-23 por Teruel, mientras que para los desplazamientos entre Zaragoza y Tarragona se recomienda la AP-2 por Lérida.

A todo ello se suma este viernes la llegada de una etapa de La Vuelta a Valdelinares, con accesos desde Mora de Rubielos y Rubielos de Mora, otro factor que los conductores deberán tener en cuenta a la hora de planificar sus desplazamientos por la provincia de Teruel.