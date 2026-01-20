El Día de La Faldeta de Fraga, finalista en los Premios Altoaragoneses 2025

Día de la Faldeta en Fraga (Huesca). - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

La Fiesta de Interés Turístico Nacional del Día de La Faldeta de Fraga ha sido seleccionada como una de las candidaturas destacadas en la categoría de Cultura de los Premios Altoaragoneses del Año 2025, organizados por Diario del Alto Aragón.

Este reconocimiento sitúa al Día de La Faldeta junto a otras iniciativas culturales de relevancia en la provincia de Huesca, reconociendo su labor en la preservación y difusión de las tradiciones, la identidad local y el patrimonio de la ciudad, ha informado el Consistorio fragatino.

La fiesta, que se celebra desde 1977 ensalzando la figura de la mujer fragatina y la indumentaria tradicional, ha crecido en participación y prestigio con los años, convirtiéndose en un referente cultural en toda la comunidad.

En la edición de este año, la inclusión en la lista de nominados de los Premios Altoaragoneses refuerza la proyección de esta celebración más allá de los límites de Fraga.

La nominación permitirá a los lectores y público en general votar por El Día de La Faldeta en la categoría de Cultura, compitiendo por las tradicionales Pajaritas de Oro, Plata y Bronce.

Las votaciones están disponibles hasta las 14.00 horas del próximo 20 de febrero a través de la página web 'premios.diariodelaltoaragon.es'.

Desde el Ayuntamiento de Fraga se valora esta nominación como un impulso para continuar preservando y promocionando las raíces culturales de la ciudad, al tiempo que se invita a toda la ciudadanía y a los seguidores de la fiesta a participar en el proceso de votación.

El pasado año, el Día de La Faldeta fue también nominado a los Premios +Historia, un galardón de ámbito nacional organizado por la revista Historia National Geographic que distingue iniciativas ejemplares en la divulgación y preservación de la historia y el patrimonio cultural.

Aunque finalmente no se obtuvo el premio, aquella nominación supuso un importante respaldo al valor histórico y cultural de la fiesta y contribuyó a aumentar su visibilidad y prestigio a nivel estatal.