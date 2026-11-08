El Día de la Laguna de Sariñena (Huesca) reúne a numerosas familias en una jornada de convivencia

Celebración del Día de la Laguna de Sariñena. - AYUNTAMIENTO DE SARIÑENA

SARIÑENA (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

La Laguna de Sariñena (Huesca) ha vuelto a convertirse este domingo en un punto de encuentro para disfrutar de la naturaleza y descubrir la riqueza ambiental de este espacio singular de Los Monegros. La XXXI edición del Día de la Laguna, organizada por el Ayuntamiento de Sariñena, ha registrado una destacada participación y se ha desarrollado en un ambiente festivo y familiar, con propuestas dirigidas a todas las edades.

La jornada ha incluido la tradicional Vuelta a la Laguna en bicicleta, organizada por el Club Ciclista Sariñena, que ha reunido a numerosos participantes en un recorrido circular por el entorno del humedal. Paralelamente, el centro de interpretación y sus alrededores han acogido diferentes talleres y actividades de sensibilización ambiental.

Uno de los principales atractivos ha sido la demostración de anillamiento científico de aves, a cargo del Grupo Ornitológico Oscense. Los asistentes han podido observar de cerca diferentes especies, entre ellas, martín pescador, escribanos, bigotudos o petirrojos.

También ha tenido una excelente acogida el taller de dibujo naturalista dirigido por Carlos Enríquez, ilustrador y naturalista de Osso de Cinca, reconocido en cuatro ocasiones con los Premios Félix de Azara. La última, en la edición de 2025, por su proyecto editorial 1752. La infancia de Félix de Azara, un libro ilustrado sobre los primeros años de vida del célebre naturalista aragonés.

Durante la actividad, una de las grandes protagonistas ha sido Paquita, un águila que los niños han podido observar de cerca, dibujar e incluso sostener sobre el brazo. Enríquez también ha realizado numerosas caricaturas que los participantes se han llevado a casa como recuerdo de la jornada.

El programa se ha completado con un taller de arcilla dirigido por la empresa Nómadas, las propuestas de observación de aves y la tradicional chocolatada preparada por Afammer, que ha contribuido al ambiente de convivencia.

El concejal de Medio Ambiente y teniente de alcalde, Valeriano Tella, ha destacado el carácter familiar de la celebración. "Estamos muy satisfechos con la respuesta y, especialmente, con la presencia de tantas familias y niños. Esta jornada nos permite acercar la laguna a la población, dar a conocer su riqueza natural y aprender a valorarla y conservarla", ha dicho.

La jornada también ha servido para realzar la riqueza natural de la Laguna de Sariñena, uno de los humedales más importantes de Aragón y un enclave privilegiado para la observación de aves.

Con unas 204 hectáreas de superficie de agua, este espacio está declarado Refugio de Fauna Silvestre y forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Su importancia radica en que constituye un lugar de descanso, reproducción e invernada para numerosas especies, muchas de ellas migratorias, convirtiéndose en un auténtico oasis de biodiversidad en pleno paisaje estepario de Los Monegros.