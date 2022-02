Díaz (Podemos) critica la subida "vertiginosa" del alquiler en Aragón porque dificulta la emancipación de los jóvenes

ZARAGOZA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos Aragón, Maru Díaz, ha criticado la subida "vertiginosa" del alquiler en la comunidad autónoma, que ha registrado un incremento del 29 por ciento en los últimos ocho años. "Es muy difícil, casi imposible, que muchos jóvenes puedan emanciparse", ha opinado.

En esta línea, Díaz ha subrayado la necesidad de trabajar para garantizar el acceso a la vivienda a los jóvenes, a las familias y a las personas que viven solas por elección propia o a causa de una separación de pareja. "Hoy en día, vivir solo se ha convertido casi en un deporte de riesgo", ha agregado.

Los alquileres son muy elevados en buena parte de las cabeceras de comarca y en muchos municipios del Pirineo aragonés, ha incidido la líder de Podemos Aragón, por lo que es un "problema" que no solo afecta a la capital aragonesa, sino que se extiende a las zonas turísticas en las que el alquiler de vivienda se ha convertido en un "negocio".

"Nos encontramos ante una situación insostenible, puesto que hace ocho años se pagaba por un piso de tres habitaciones con ascensor y garaje lo mismo que ahora por un apartamento, desde luego sin garaje, a veces, sin ascensor e, incluso, sin amueblar", ha apuntado la secretaria general de Podemos en Aragón.

LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

De acuerdo con estas reivindicaciones, Maru Díaz ha recordado que el Gobierno de España ya ha aprobado la Ley por el Derecho a la Vivienda, que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, y que permitirá frenar esta subida.

"Tenemos que estar preparados y, en cuanto se apruebe la ley, actuar y frenar esta subida vertiginosa de los alquileres", ha precisado.

Pero en Aragón, "no podemos esperar", la región se merece "que asumamos esta ley como un marco, que nos anticipemos", para conocer la situación del alquiler en la comunidad y conocer al detalle las zonas en las que más han aumentado los precios, así como ampliar el parque público de vivienda, "como ya se está haciendo".

Además, ha reconocido que la nueva ley "ha despertado discrepancias por parte de la derecha", de hecho, el Partido Popular ya ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva legislación.

"Entendemos que el PP no entiende la vivienda como un derecho, no le interesa frenar la subida de alquileres, ni facilitar el acceso a la vivienda a la mayoría de la población, por eso no van a aplicar la ley en ninguna de las comunidades autónomas donde gobiernan. Ellos sabrán sus motivos", ha dicho.

Díaz ha asegurado que hay otra alternativa con esta ley, como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana o en Baleares, con gobiernos progresistas, "y espero que lo veamos en Aragón, aplicando esa política valiente en materia de vivienda".