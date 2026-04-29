Diego Herrera, Premio Fotoperiodistas de Aragón 2025 por su serie sobre la guerra de Ucrania

Fotografía de la serie 'Héroes entre las cenizas de Ucrania', de Diego Herrera. - DIEGO HERRERA

ZARAGOZA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón, con la colaboración de Caja Rural de Aragón, ha fallado el Premio Fotoperiodistas de Aragón 2025, que en su tercera edición distingue el trabajo del fotoperiodista Diego Herrera (Bilbao, 1991) y concede un accésit a la fotógrafa Judith Prat (Huesca, 1973).

En esta convocatoria, el galardón principal, dotado con 3.000 euros, reconoce la serie 'Héroes entre las cenizas de Ucrania', de Diego Herrera, por "su compromiso sostenido con el fotoperiodismo y su mirada cercana sobre las consecuencias humanas del conflicto".

En cuanto al accésit, con una dotación de 1.000 euros, ha sido otorgado a Judith Prat por 'Aquella niebla, este silencio', un proyecto que aborda la esclavitud, "un tema histórico y complejo desde una aproximación al pasado a través de imágenes de gran carga evocadora".

El jurado ha estado compuesto por el ganador de la segunda edición del premio, Manu Brabo; la fotoperiodista Sandra Balsells; los asociados Miguel Ángel Gracia y Francisco Jiménez; y el representante de Caja Rural de Aragón, Alberto J. Mendoza.

El acto de entrega del Premio Fotoperiodistas de Aragón 2025 se celebrará el próximo 27 de mayo, a las 11.30 horas, en la sede de Caja Rural de Aragón, en el Coso de Zaragoza, con posterior atención a los medios de comunicación.

Ese mismo día, a las 18.00 horas, se inaugurará la exposición con los trabajos reconocidos en la sala que la entidad pone a disposición de la muestra en la Sala de Exposiciones de Caja Rural de Aragón situada en la calle Canfranc de Zaragoza.

El Premio Fotoperiodistas de Aragón, impulsado por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón con el respaldo de Caja Rural de Aragón, tiene como objetivo ensalzar la labor del fotoperiodismo y su contribución a la cultura y a la información de calidad.