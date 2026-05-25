La digitalización o la asistencia sanitaria, entre los principales retos de las cárceles españolas

La presidente de las Cortes de Aragón, María Navarro, ejerce de anfitriona del encuentro entre directores de centros penitenciarios que se celebra en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha citado la digitalización en todo lo relacionado con la gestión y tramitación administrativa, que la asistencia sanitaria a los presos se preste "en condiciones similares" a cómo la reciben las personas que están en libertad o la introducción de más unidades caninas, que se ha demostrado que han contribuido "de forma eficaz" a disuadir la introducción de drogas, como algunos de los principales retos que afrontan las cárceles españolas.

Así lo ha manifestado Ortiz en el acto de bienvenida de la reunión anual de responsables de centros penitenciarios, que tiene lugar esta semana en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, donde los casi 80 directores y directoras han sido recibidos también por la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Noelia Herrero.

En su intervención, ha indicado que se ha conseguido reducir un 40% el tiempo medio de respuesta en el que se tardaba en resolver las clasificaciones de grado. Ha planteado también la necesidad de culminar el proyecto conocido como celda digital, con el que pretenden hacer frente a la brecha digital en las prisiones.

En tercer lugar, ha aludido al abordaje de las necesidades de tratamientos para determinados colectivos, como las personas mayores o los condenados a penas cortas como consecuencia de la Ley de Multirreincidencia, así como los de prisión permanente revisable.

Por último, Ortiz se ha referido al reto de "ser capaces de ofrecer una formación que busque la excelencia y que llegue al mayor número de profesionales penitenciarios", porque "sólo con un personal bien formado es posible conseguir todo lo demás".

A este respecto, ha apuntado que el número de funcionarios de prisiones que ha recibido un curso de formación ha alcanzado los 67.000 desde 2028, un incremento "notable" ya que en ese año apenas superaba los 4.000.

AGENTES DE LA AUTORIDAD

Además, ha reiterado que los profesionales penitenciarios serán legalmente reconocidos como agentes de la autoridad y ha avanzado que "en las próximas semanas" podrá informar de "novedades positivas" con respecto a las carreras profesionales de estos empleados públicos.

Ortiz ha aseverado también que las delegaciones extranjeras que les visitan destacan el funcionamiento y los "logros" que se consiguen en relación a los puestos de trabajo retribuidos dentro de las prisiones: "No sólo recibimos delegaciones de otros países, sino que nuestros profesionales son reclamados para participar en proyectos fuera de España".

"Vuestro cometido es complejo, exigente y en muchas ocasiones poco visible, pero es absolutamente esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho. Garantizáis no solo la seguridad, sino también la dignidad, la legalidad y la posibilidad de una segunda oportunidad", ha resumido.

MÁS EDAD MEDIA Y MÁS ESTUDIOS

El secretario general de Instituciones Penitenciarias ha ofrecido diferentes datos de la situación actual de las cárceles españolas, que han evolucionado en los últimos años. Por ejemplo, la edad media de los reclusos ha aumentado de 36 a 40 años desde 2018, con más personas de 73 años que jóvenes y con un interno que alcanza los 96 años.

También ha mejorado "de forma clara" el nivel de estudios de quienes entran en la cárcel, con sólo un 22% de los presos que no tiene estudios o no los ha completado, 10 puntos menos que en 2018.

En ese sentido, Ortiz ha destacado el "significativo" incremento que se ha producido en la lectura en los centros penitenciarios, pasando de casi 9.000 internos que solicitaban libros en las bibliotecas a más de 15.500.

Otro aspecto relevante y "muy desconocido" es el aumento de las personas que, durante los últimos cinco años, se están presentando de forma voluntaria a cumplir sus condenas, pasando de 800 a casi 1.300 personas.

INVERSIONES Y PROGRAMAS

En el capítulo de inversiones, Ángel Luis Ortiz ha apuntado que se están llevando a cabo obras importantes en siete centros, por un importe que supera los 11 millones de euros en los últimos dos años, y que la empresa pública Siepse está realizando otra inversión de casi 53 millones en otras tres cárceles, a lo que hay que sumar otros 62 millones de euros en 45 prisiones gracias a fondos europeos.

Con ese dinero se pretende la mejora integral de las infraestructuras en todo lo relacionado con el aislamiento térmico y las condiciones de habitabilidad, lo que supondrá también "un ahorro importante" en eficiencia energética

Por último, el secretario general de Instituciones Penitenciarias ha hecho balance del trabajo realizado desde que lleva en el cargo, en 2018, centrado en cuatro pilares fundamentales: por tipologías delictivas, por la convivencia y pensando en colectivos específicos --terapias con animales, intervenciones para jóvenes o programas para mujeres víctimas de violencia de género--, por la salud mental y las adicciones y los programas de justicia restaurativa, todo ello incardinado desde las unidades terapéuticas de los módulos mixtos y los ya consolidados módulos de respeto.

Ha mencionado asimismo el programa 'Fuera de la red', diseñado para personas condenadas por delitos de pornografía infantil, otro para delitos económicos y de corrupción, o 'Finanzas para mortales', que enseña los conceptos básicos del ámbito financiero, y otro para prevenir el radicalismo en los casos de delitos de terrorismo yihadista.

Ortiz ha señalado que se han atendido a más de 200 personas en los programas telemáticos para personas condenadas que, por residir en zonas despobladas y alejadas de los centros urbanos, no pueden desplazarse a las instalaciones penitenciarias.

Toda esta actividad, ha finalizado, ha sido posible gracias a la incorporación de 8.700 trabajadores en los últimos ocho años, a los que habrá que añadir los 1.360 incluidos en la última Oferta de Empleo Público.

En lo que respecta a las jornadas que se celebran esta semana en Zaragoza, ha incidido en que la "complejidad" del trabajo de los directores de prisiones obliga a organizar estos encuentros para "coordinar y homogeneizar" sus funciones, todo ello "con un enfoque eminentemente práctico". "No se trata únicamente de poner en valor aquello que funciona con normalidad, sino de abordar lo que queda por hacer mediante planteamientos críticos que nos permitan seguir avanzando y mejorando", ha precisado.

El formato de la cita será similar al realizado el año pasado en Sevilla y Jerez de la Frontera y, durante las últimas semanas, los participantes han tenido la oportunidad de participar en sesiones de trabajo por videoconferencia para debatir las conclusiones y plantear dudas.

BIENVENIDA

Previamente, la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha dado la bienvenida a los asistentes al Palacio de la Aljafería, "una de las grandes joyas" del patrimonio histórico aragonés, además de "símbolo de convivencia, de diálogo político y de identidad de nuestra tierra".

Navarro ha alabado el trabajo de los responsables de prisiones por garantizar la seguridad en los centros penitenciarios y por hacer posible "una tarea fundamental y hoy en día más necesaria que nunca de un Estado de derecho fuerte, que es la reinserción y la dignidad de las personas".

"La Aljafería, con siglos de historia entre sus muros, representa precisamente ese espíritu, el espíritu de encuentro, de responsabilidad pública y de vocación de servicio público, sobre todo hacia la totalidad de la ciudadanía", ha expresado, antes de desear que la estancia de estos profesionales en la ciudad sea "fructífera" y que lleguen a acuerdo para un "mejor servicio".

La subdelegada del Gobierno en Zaragoza ha animado a los asistentes a "seguir avanzando" en los retos que existen en el ámbito penitenciario, confiando en que las jornadas sean "fructíferas".