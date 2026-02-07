Dinópolis recibe la Medalla de Plata del CITT en su 25 aniversario en reconocimiento a su impulso del turismo en Teruel

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, entrega el reconocimiento por los 25 años de Dinópolis a su presidente, Manuel Blasco, y a la la directora-gerente del parque, Higinia Navarro, en presencia de la corporación municipal. - DINÓPOLIS

TERUEL 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dinópolis ha sido distinguido este sábado, 7 de febrero, con la Medalla de Plata del Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT) con motivo de su 25 aniversario, en reconocimiento a su destacada contribución al desarrollo turístico, económico y cultural de la ciudad y de la provincia de Teruel.

La entrega del galardón ha tenido lugar en el transcurso del acto organizado por el CITT en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Teruel, en el que se han concedido diversas distinciones honoríficas a entidades y personas que han contribuido de manera significativa a la promoción de Teruel.

La Medalla de Plata ha sido recogida por el presidente de Dinópolis, Manuel Blasco, y por la directora-gerente del parque, Higinia Navarro, de manos de la alcaldesa de Teruel, Enma Buj.

Este reconocimiento pone en valor la trayectoria del parque paleontológico turolense a lo largo de sus 25 años de historia, durante los cuales se ha consolidado como uno de los principales motores turísticos de Aragón, convirtiéndose a su vez en un referente nacional por su propuesta única de ciencia y ocio.

Desde su apertura, Dinópolis ha contribuido decisivamente a posicionar Teruel en el mapa turístico, atrayendo a millones de visitantes y generando un importante impacto económico y social en el territorio. Con esta distinción, el CITT se suma a la conmemoración del 25 aniversario de Dinópolis, una efeméride que el parque celebrará a lo largo de toda su temporada 2026, que arrancará el próximo 28 de febrero.

"Este año celebraremos el visitante número cuatro millones y esto en la ciudad de Teruel ha dejado una huella tremenda, ha dejado economía, gente que ha encontrado un empleo directamente en Dinópolis y en la hostelería y el turismo de la ciudad", ha valorado Manuel Blasco, para quien se ha constatado que Dinópolis "fue una gran idea": "Hace 25 años se inició una bonita historia de amor entre Dinópolis y la ciudad de Teruel", ha rematado.

Un periodo de cinco lustros que para la directora-gerente del parque, Higinia Navarro, "ha pasado rapidísimo" y nadie creía posible estar ahora esperando la llegada del visitante número cuatro millones. Un logro que ha atribuido al "gran esfuerzo" de "un gran equipo" que hay detrás, y que ya ultima la apertura de la nueva temporada el próximo 28 de febrero.

El CITT ha recocido también a entidades turolenses que celebran sus 75, 50 y 25 años de trayectoria como son la Hermandad de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza, la peña el Despadre, el Centro de Día Santa Emerenciana y el CRDO Aceite del Bajo Aragón.

Este año como novedad se incluye la entrega de dos nuevas medallas para reconocer el impulso del turismo y que recibirán el Centro de Estudios de Física del Cosmos (CEFCA) y el rally cinematográfico 'Desafío Buñuel'.

Además, en esta edición 83 los matrimonios que recibirán sus medallas de oro, plata y bronce, y este año como novedad la 'One' para los matrimonios casados el año anterior.

El Centro de Iniciativas Turísticas de Teruel (CITT) es una entidad dedicada a la promoción turística y cultural de la ciudad y la provincia de Teruel.

Entre sus iniciativas más reconocidas se encuentra la concesión anual de las Medallas de los Amantes, con las que distingue, por un lado, a matrimonios de toda España que celebran sus bodas de bronce, plata, oro y platino, y por otro, a personas y entidades, tanto de la provincia de Teruel como de fuera de ella, que han tenido o tienen una relevancia destacada en ámbitos como la cultura, la comunicación, el turismo, la sociedad o el amor, incluyendo también a matrimonios de personalidades reconocidas.

UNO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DE LA PROVINCIA CON CINCO LUSTROS

Dinópolis es un parque que combina ciencia y ocio dedicado a la Paleontología y al mundo de los dinosaurios ubicado en Teruel. Además, a este parque principal, se le unen otras 7 sedes ubicadas en distintas localidades de la provincia de Teruel, en las que ha habido hallazgos paleontológicos de relevancia internacional.

A lo largo de sus 25 años de trayectoria se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Teruel y de Aragón, así como un 'Parque Destino' para todos los amantes de la Paleontología y los dinosaurios, atrayendo a miles de visitantes temporada tras temporada, contribuyendo de forma decisiva a su proyección exterior y a la dinamización socioeconómica del territorio.