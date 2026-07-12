El Dipufest supera los 6.000 asistentes en Fraga y confirma su éxito como gran festival itinerante de la provincia

Loquillo en el escenario del Dipufest. - DPH

FRAGA (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

La segunda edición ha reunido durante dos jornadas a miles de personas llegadas de distintos puntos de la provincia de Huesca, así como de Zaragoza y Lleida. Loquillo firmó anoche un concierto arrollador junto a la colaboración de Carlos Segarra y Toni Peret convirtió La Pinada en una gran pista de baile intergeneracional.

El Dipufest 2026 ha cerrado este sábado una segunda edición de absoluto éxito, consolidando el crecimiento de un proyecto que, en solo dos ediciones, continúa ampliando su capacidad de convocatoria y su repercusión en el territorio.

Un total de 6.000 personas han pasado durante las dos jornadas por el parque de La Pinada de Fraga, confirmando el extraordinario respaldo del público a un evento que, además, superó antes incluso de la apertura de las taquillas las cifras de venta de toda su primera edición celebrada el pasado año en Huesca.

La excelente respuesta del público volvió a demostrar el interés que ha despertado el festival en su llegada a Fraga. Al gran respaldo del público fragatino y del Bajo Cinca se unieron asistentes llegados desde prácticamente todas las comarcas altoaragonesas, además de numerosos visitantes procedentes de las provincias de Zaragoza, Lleida e incluso Barcelona, reflejando sobretodo la capacidad del Dipufest para atraer público de diferentes puntos del Altoaragón y generar un importante ambiente festivo durante todo el fin de semana.

La jornada de clausura estuvo marcada por el contundente concierto de Loquillo, que volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los grandes referentes del rock español.

Con una puesta en escena impecable, una banda perfectamente engrasada y un repertorio repleto de himnos que han acompañado a varias generaciones, el artista barcelonés conquistó desde el primer minuto a un público completamente entregado.

Uno de los momentos más especiales de la noche llegó cuando Carlos Segarra, líder de Los Rebeldes, regresó al escenario para interpretar junto a Loquillo el mítico "Feo, fuerte y formal", desatando una de las mayores ovaciones del festival.

Antes, Los Rebeldes habían abierto la segunda jornada con un concierto cargado de rock and roll y clásicos que preparó el ambiente para una noche que fue creciendo en intensidad hasta alcanzar uno de sus momentos culminantes con la actuación de Loquillo.

El broche final lo puso Toni Peret, auténtica leyenda de la radio musical española y uno de los nombres imprescindibles del fenómeno Max Mix. Su sesión remember convirtió el parque de La Pinada en una enorme pista de baile al aire libre, reuniendo frente al escenario a varias generaciones que disfrutaron juntas de los grandes éxitos de los años 80 y 90. Aunque los termómetros marcaban 26 grados, la energía del público consiguió elevar todavía más la temperatura de una noche que terminó convertida en una auténtica celebración colectiva.

La primera jornada también dejó momentos para el recuerdo con la retransmisión de los cuartos de final del Mundial de fútbol en la gran pantalla del escenario principal, una iniciativa que permitió a miles de personas seguir el encuentro de la Selección Española antes de disfrutar de las actuaciones de The Moorland, Pignoise, Mallazo, Caché y el DJ Alex Curreya, en una combinación de deporte y música que fue muy bien recibida por el público.

MÚSICA ITINERANTE

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, ha destacado la extraordinaria acogida de esta segunda edición y ha señalado que "el Dipufest demuestra que existe un gran interés por este formato y que la provincia de Huesca puede seguir impulsando propuestas culturales y musicales de calidad en distintos puntos del territorio. Fraga ha respondido de forma extraordinaria a un evento que nuevamente ha combinado el talento local con grandes artistas".

Organizado por la Diputación Provincial de Huesca junto al Ayuntamiento de Fraga y con el patrocinio de la marca turística Tu provincia, Huesca la Magia, Caja Rural de Aragón y Sommos, el Dipufest cierra así una segunda edición marcada por la excelente respuesta del público y por la combinación de música, convivencia y promoción del territorio, reforzando un proyecto que nació con vocación itinerante y que continúa creciendo con el objetivo de acercar la música y la cultura a diferentes puntos de la provincia.