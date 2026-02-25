La Diputación de Huesca consolida su espacio en el SIA de París: trufa y dulce altoaragonés para abrir nuevos mercados

La provincia de Huesca ha reforzado un año más su presencia en el Salón Internacional de la Agricultura (SIA) de París. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha reforzado un año más su presencia en el Salón Internacional de la Agricultura (SIA) de París, una feria que reúne a más de un millar de expositores en 16 hectáreas y es un auténtico escaparate del sector primario. El escaparate del Alto Aragón ha contado con la trufa negra de Huesca, la trucha imperial ahumada del Pirineo (criada en El Grado), el azafrán de Sobrarbe, el aceite de origen Somontano o el turrón artesano de Naval.

Esta apuesta es posible gracias a la AECT Pirineos-Pyrénées y a la financiación europea del proyecto FOR-ALIMENTA dentro del programa POCTEFA

Dedica un espacio muy relevante al producto local y de proximidad; en ese contexto, el proyecto de la DPH "está ganando un puesto edición tras edición a través del stand 'Pirineos-Pyrénées', donde el objetivo es claro: que el producto del Alto Aragón se pruebe, se recuerde y abra puertas comerciales en un mercado tan estratégico como el francés", ha subrayado el diputado de Desarrollo, José Cebollero.

La Escuela de Hostelería de Guayente ha cocinado en vivo y repartido a lo largo de tres jornadas casi 1.000 tapas de ternera pirenaica con trufa, de caviar y trucha de los Pirineos, con vino tinto tempranillo de origen Somontano. El otro gran 'imán' para el público ha sido el dulce de la mano esta edición de la Pastelería Ascaso. El público francés ha podido apreciar tanto el pastel ruso como el mazapán de la denominada 'Corona de Catalina de Aragón'.

Alejandro García Ascaso, que es la sexta generación de la familia y trabajador del obrador, ha viajado a París y ha valorado que "el producto está teniendo muy buena aceptación, esperamos poder abrir aquí buenas relaciones con el mercado francés".

Durante la inauguración oficial del stand, que ha contado con la presencia del Gobierno de Aragón y de representantes de los dos territorios franceses vinculados, el diputado de Desarrollo, José Cebollero, ha subrayado que "es una apuesta sostenida por posicionar la marca Huesca donde se toman decisiones y se crean tendencias de consumo. Aquí el producto entra por el paladar, y ese es el primer paso para abrir mercado y generar oportunidades para nuestra provincia y nuestro medio rural".

LA TRUFA DE HUESCA

El presidente de la Asociación de Truficultores y Recolectores de Trufa Negra de Aragón, David Mur, ha dicho que y también en representaciónde Huesca Alimentaria "el francés es nuestro cliente histórico y a raíz de nuestros truficultores se abrió el camino. En la provincia de Huesca tenemos unas 2.300 hectáreas cultivadas y la gran mayoría se exporta al mercado francés e italiano. Tenemos que poner en valor la calidad de la nuestra puesto que producimos entre el 50 y el 60 por ciento de la trufa mundial".

Al respecto, Cebollero ha subrayado en su intervención que "se exporta mucha trufa española al mercado francés y, sin embargo, no siempre se identifica su origen; lo que sí se reconoce es su calidad", remarcando que el SIA es el lugar idóneo para "poner nombre a un producto altamente valorado por el consumidor y la restauración francesa".