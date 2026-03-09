La Diputación de Huesca culmina la mejora del abastecimiento y saneamiento del parque de bomberos de Sariñena

Trabajos de mejora de abastecimiénto y saneamiento del parque de Bomberos de Sariñena - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha solventado los problemas que arrastraba el parque de bomberos de Sariñena desde su construcción conectando las instalaciones con la red municipal de distribución de agua potable y saneamiento. Unos trabajos en los que la institución provincial ha invertido 340.000 euros.

El parque de bomberos de Sariñena entró en funcionamiento en enero de 2021 con deficiencias para su correcto funcionamiento ya que la distribución de agua potable, a través de una tubería de 63 milímetros, era suficiente para un uso sanitario pero no tenía capacidad hidráulica para un parque de bomberos por los largos tiempos de carga para los camiones y cisternas.

Además, el parque no estaba conectado a la red de saneamiento sino que vertía las aguas residuales a una fosa con una capacidad reducida, de forma que la periodicidad necesaria de vaciado hacía que su mantenimiento tuviera un elevado coste económico.

El diputado delegado de Bomberos de la DPH, Javier Catalán, ha visitado los trabajos y ha señalado que "con esta actuación resolvemos una deficiencia y una reivindicación que el parque de bomberos de Sariñena arrastraba desde su puesta en marcha.

La institución provincial ha dado una solución definitiva a un problema que afectaba al funcionamiento diario del servicio, mejorando el abastecimiento de agua y la conexión al saneamiento. Se trata de una inversión útil, necesaria y pensada para que los bomberos puedan trabajar en las mejores condiciones".