La Diputación de Huesca inicia obras de emergencia en la carretera de Bergua por desprendimiento

BROTO (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) va a ejecutar en las próximas semanas una obra de emergencia para estabilizar el talud afectado por un desprendimiento en la vía de acceso a la población de Bergua, en el término municipal de Broto.

"Esta intervención forma parte de nuestro compromiso con la seguridad y la conectividad de los pueblos del Alto Aragón, y nos permitirá poner solución a una problemática que se arrastra en la zona y que se ha agravado por las continuas lluvias de los últimas semanas", ha señalado el diputado delegado de Obras, Álvaro Bescós.

La obra será ejecutada por una empresa especializada en trabajos en altura, con un presupuesto estimado de 290.400 euros. Además, se han previsto contratos de apoyo técnico para asesoría geotécnica y vuelos fotogramétricos, con importes de 7.441,5 euros y 4.235 euros, respectivamente.

La intervención requerirá cortes puntuales de la carretera por seguridad y se desarrollará en la parte inicial del talud, en un tramo aproximado de 100 metros en dirección Fiscal. El plazo de ejecución es de 4 meses.

El desprendimiento se produjo en la madrugada del 20 de enero, llegando a cortar la carretera. Entre los factores que han motivado la situación se encuentran los episodios continuados de lluvia y nieve, la gran altura del talud --en torno a 25 metros-- y su elevada inclinación, además de la propia configuración geológica de la ladera.

Tras el incidente, el Departamento de Obras activó actuaciones inmediatas: reconocimiento de la zona, despeje de calzada y apertura solo para residentes.

El diputado de Obras ha recordado otra intervención reciente en el Sobrarbe declarada también de emergencia, como la realizada en el acceso al casco histórico de Aínsa, donde la DPH asumió una actuación urgente para consolidar una ladera y recuperar la seguridad en un punto crítico de paso para vecinos y turistas.

OBRA DE EMERGENCIA EN FONCHANINA

En otro orden de cosas, en el pleno celebrado este viernes, ha quedado aprobada además otra actuación de urgencia que se va a llevar a cabo en Fonchanina, en el término municipal de Montanuy.

En este caso, el problema surge a partir de un deslizamiento que se produjo a finales del pasado año en la carretera que une Castanesa con Fonchanina y donde la nieve ha impedido proseguir con los primeros trabajos que se estaban llevando a cabo.

La institución provincial ha dado el visto bueno a un presupuesto de 272.250 euros y el plazo estimado de las obras de sostenimiento y corrección es de cuatro meses.