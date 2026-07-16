La Diputación de Huesca invierte más de 443.000 euros en mejorar el drenaje y la seguridad de la carretera de Seira

El alcalde de Seira, Manuel Callau, y el diputado delegado de Obras, Álvaro Bescós. - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha finalizado la reconstrucción del sistema de drenaje de la carretera HU-V-6411, en el término municipal de Seira. La actuación supone una inversión de 443.517 euros y responde a la necesidad de mejorar la evacuación del agua y evitar que su acumulación pueda afectar a la plataforma y al firme de la vía.

Con motivo de la celebración del día grande de sus fiestas del Carmen, el diputado de Obras, Álvaro Bescós, ha acompañado a la corporación municipal en la celebración y además ha conocido in situ las últimas obras recién finalizadas. Los trabajos se han centrado en renovar y adecuar el sistema de drenaje de la carretera, así como en reponer los elementos afectados por la intervención.

Esta es una de las carreteras de la provincia que sufrió las consecuencias de las lluvias torrenciales del otoño del 2024 y por este motivo la obra ha sido financiada al 50% por el programa AURA del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

El objetivo ha sido conseguir una infraestructura más segura, resistente y preparada ante episodios de lluvias intensas, prolongando además la vida útil de la calzada. La obra fue adjudicada a la empresa Excavaciones y Transportes Losal y se ha desarrollado a lo largo de cinco meses. Se ha actuado en 8,4 kilómetros y se ha realizado un revestimiento de cunetas, consiguiendo un ensanchamiento de la carretera que une Seira y Barbaruens.

La intervención forma parte del trabajo que desarrolla la Diputación para conservar y modernizar la red provincial de carreteras, especialmente aquellas vías que resultan esenciales para garantizar las comunicaciones y el acceso de los municipios del medio rural.

El diputado delegado de Obras, Álvaro Bescós, ha destacado que "en una carretera de montaña, disponer de un drenaje eficaz es fundamental para proteger el firme y garantizar la seguridad. Con esta actuación atendemos una necesidad concreta de Seira y reforzamos una vía que presta un servicio diario a sus vecinos".

Por su parte, el alcalde de Seira, Manuel Callau, ha valorado "el compromiso de la Diputación ante una actuación muy necesaria para el municipio". "Esta mejora nos permitirá contar con una carretera más segura y fiable", ha señalado.

"Este tipo de actuaciones demuestran la importancia de la colaboración entre administraciones para afrontar inversiones que un ayuntamiento pequeño difícilmente podría asumir por sí solo", ha agregado Bescós.

Diputación y Ayuntamiento trabajan también en el proyecto de construcción de un nuevo depósito de agua potable para el barrio situado en la margen derecha del río Ésera. La actuación, aprobada inicialmente por el consistorio, cuenta con una aportación provincial prevista de 248.000 euros y permitirá reforzar la capacidad de regulación y la garantía del abastecimiento de agua en esta zona de Seira.