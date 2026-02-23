La Diputación de Huesca lleva al Salón Internacional de la Agricultura 2026 los sabores emblemáticos del Alto Aragón

Estand de la pasada edición. - DPH

HUESCA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca participa en la Feria/Salón Internacional de la Agricultura (SIA) 2026, que se celebra en París desde el 21 de febrero al 1 de marzo, reforzando la proyección exterior de varios productos agroalimentarios, entre otros, la ternera pirenaica, la trufa de Huesca, el caviar y la trucha de los Pirineos o el pastel ruso de la Pastelería Ascaso.

Lo hace a través del stand colectivo de Pirineos-Pyrénées, impulsado en el marco del proyecto transfronterizo Interreg Poctefa For-Alimenta.

El diputado de Desarrollo, José Cebollero, ha subrayado que esta presencia "es una oportunidad estratégica para situar a la provincia de Huesca en un escaparate internacional de primer nivel, mostrando lo mejor de nuestra despensa y el talento de quienes transforman el producto local en identidad, empleo y futuro".

Cebollero ha remarcado además el valor de la cooperación a ambos lados de la frontera: "sumamos fuerzas con nuestros socios pirenaicos para demostrar que la calidad, la autenticidad y el origen son hoy un argumento competitivo de primer orden".

El espacio 'Pirineos-Pyrénées' se ubica en el espacio Occitania y ofrece durante toda la feria encuentros con productores, así como demostraciones culinarias, con especial protagonismo para los productos emblemáticos altoaragoneses.

Para ello, el stand contará un año más con la participación de la Escuela de Hostelería de Guayente, del Valle de Benasque, cuyo alumnado ha preparado distintas acciones de promoción del producto local.

PRESENCIA INSTITUCIONAL EN LA INAUGURACIÓN

La inauguración oficial del stand tendrá lugar este miércoles 25 de febrero, a las 13.30 horas, con la presencia de representantes de los tres territorios participantes.

Por parte de la Diputación Provincial de Huesca asistirá José Cebollero, junto a Amparo Cuéllar en representación del Gobierno de Aragón, además de responsables institucionales franceses: Jean-Jacques Lasserre (Consejo Departamental de Pirineos Atlánticos), Clément Servat (AECT Pirineos-Pirineos), Bernard Layre (Cámara de Agricultura del 64) y Michel Pélieu (Consejo Departamental de Altos Pirineos). Tras el acto se realizará una visita oficial al stand y una degustación de tapas preparadas por Guayente.

Esta participación se enmarca en el proyecto For-Alimenta, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa POCTEFA 2021-2027, que tiene el objetivo de promover los productos agrícolas y gastronómicos de excelencia a ambos lados del Pirineo.