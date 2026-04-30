La Diputación de Huesca repartirá más de 84.000 plantas para embellecer 121 municipios del Alto Aragón

La DPH embellecerá los pueblos del Alto Aragón con más de 80.000 plantas - DIPUTACIÓN DE HUESCA

HUESCA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) iniciará el próximo lunes 4 de mayo una nueva campaña de distribución de flores y plantas con la que contribuirá a embellecer los espacios públicos de los municipios del Alto Aragón durante la primavera. En total, se repartirán 84.181 ejemplares entre 121 ayuntamientos de la provincia que han solicitado participar en esta iniciativa, que se prolongará hasta el 11 de mayo.

El reparto se realizará a través del vivero provincial, que ha preparado más de 60 especies distintas de plantas ornamentales. Entre las variedades más destacadas se encuentran begonias, petunias, geranios, gitanillas, claveles o tajetes, especies habituales en la jardinería urbana por su resistencia y capacidad para aportar color a plazas, parques y calles.

El objetivo principal de esta campaña es facilitar a los pequeños municipios la decoración floral de sus espacios públicos en una de las épocas del año con mayor afluencia de visitantes. De este modo, la institución provincial contribuye a mejorar la imagen de los pueblos, reforzando su atractivo y potenciando su cuidado paisajístico.

Esta iniciativa, consolidada en el calendario anual de la DPH, está dirigida exclusivamente a los ayuntamientos del Alto Aragón, que pueden acceder a estas plantas de manera coordinada y adaptada a sus necesidades. La campaña de primavera se complementa con otra similar en otoño, lo que permite mantener una planificación continua del mantenimiento y renovación de zonas verdes en los municipios.

APOYO TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DURANTE TODO EL AÑO

Más allá del suministro de plantas, el vivero provincial desarrolla un papel clave en el asesoramiento técnico a los ayuntamientos. Su equipo presta apoyo en cuestiones relacionadas con la jardinería, el diseño de espacios verdes o la elección de especies más adecuadas en función de las características de cada localidad.

Además, el vivero no limita su actividad a campañas puntuales. Durante todo el año también se encarga del suministro de arbolado y arbustos, contribuyendo así a la mejora del patrimonio natural y urbano de la provincia. Este servicio resulta especialmente relevante para municipios pequeños, que en muchos casos carecen de recursos propios especializados.

El personal técnico del vivero realiza igualmente visitas a las localidades para colaborar directamente con los operarios municipales, ofreciendo orientación práctica en el mantenimiento de jardines y zonas verdes. Este acompañamiento permite optimizar el uso de las plantas distribuidas y garantizar su correcta adaptación al entorno.

Con esta campaña, la Diputación de Huesca refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en el medio rural, apostando por el cuidado del entorno como elemento clave para dinamizar los pueblos y favorecer su atractivo tanto para vecinos como para visitantes.